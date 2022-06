Desiderio: 20 anni e giŕ speaker al TEDxPutignano 18/06/2022 Questa sera alle 18, presso il Teatro Comunale di Putignano

20 anni e già speaker al TEDxPutignano

Mirko Cazzato e il “desiderio” di aiutare gli altri

Studente dell’Anno 2021 e Top 10 al Global Student Prize

emblema di impegno giovanile nel sociale con Mabasta









Si terrà oggi, sabato 18 giugno 2022, a partire dalle ore 18, la seconda edizione del TEDxPutignano presso il Teatro Comunale di Putignano, il tema che guiderà l’evento è il “Desiderio”.



Ed è il "desiderio", l’azione e la scelta di cambiare in meglio le cose, la voglia di sollecitare i più giovani a diventare protagonisti attivi nel prevenire e contrastare atti di bullismo, a portare sul palco di TEDxPutignano il giovanissimo Mirko Cazzato, il 20enne leccese co-fondatore e team leader del movimento giovanile "Mabasta". Con la sua idea di portare in ogni classe sei azioni concrete, semplici e innovative, appartenenti all'originale protocollo chiamato "Modello Mabasta", ha raggiunto oltre 1.500 classi in tutta Italia. È stato l'unico europeo a classificarsi nella Top 10 del Global Student Prize 2021, meglio conosciuto come il premio "Nobel" degli studenti e, nello stesso anno, ha ricevuto la nomina di "Studente dell'Anno" da Your Edu Action.



«Desiderare ci mette in uno stato di attesa, al quale si affianca una spinta propulsiva all’azione originata dal bisogno di colmare una distanza. – hanno commentato Alessandra Dalena e Federica Impedovo, organizzatrici del TEDxPutignano – Spesso questa distanza si manifesta con un disagio, una sorta di malessere. E noi, quando sentiamo un disagio, tendiamo in qualche modo ad eliminarlo. Con questa seconda edizione abbiamo deciso di dar voce a donne e uomini che con talento e passione hanno deciso di non ignorare il disagio che sentivano dentro, ma di coltivarlo, per dar vita al desiderio e tendere alle stelle».



Oltre a Mirko Cazzato, sul tema del “desiderio” si alterneranno sul palco Marco Buttu, ingegnere all'Istituto Nazionale di Astrofisica; Mimmo Miccolis, coreografo e insegnante di danza neoclassica/contemporanea al The Washington Ballet; Giuseppe Lorusso, fondatore di Ethicare; Tonio Dell’Olio, attivista per la non violenza, presbitero, giornalista e presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi; Silvia Moroni, green influencer ed eco-gastronoma ideatrice di @ParlaSostenibile; Carolina Capria, autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram L’ha scritto una femmina; Morena Nerri, fondatrice insieme a Ivano Messinese di Le Sex en Rose, un blog e una community online che divulga una narrazione positiva e inclusiva della sessualità umana; Cinzia Spanò, attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta, associazione per il contrasto alle disparità e alla violenza nel mondo dello spettacolo; Rosy Paparella, formatrice e insegnante, è stata la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia; Lorenzo Scaraggi, pugliese per nascita, viaggiatore per vocazione, ideatore del progetto di storytelling digitale @Vostok100k.



Alcuni collegamenti utili:

TEDxPutignano: https://tedxputignano.it/