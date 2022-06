FIPAV Puglia - Pugliesi in nazionale. Terminato il Trofeo Nazionale Volley S3. 19/06/2022 C'è tanta Puglia nell'azzurro dell'estate pallavolistica a partire dalla location dell'Europeo U21 femminile che sarà ospitato proprio nella regione che disegna il tacco dello stivale italico dal 12 al 17 luglio ed in particolare tra Cerignola e Andria. Andando a conoscere più da vicino le nazionali di pallavolo, impegnate nella lunga ed intensa stagione estiva, non si può che partire dal tecnico della nazionale seniores Ferdinando De Giorgi, salentino classe 1961, arrivato alla guida della nazionale maschile nel 2021, un percorso iniziato con la vittoria dell'Europeo in Polonia e che quest'anno proseguirà prima con la Volleyball Nations League (in corso), che terminerà con le Finali di Bologna dal 20 al 24 luglio, e poi con il Mondiale in programma dal 26 agosto all'11 settembre. Tra i tecnici azzurri, protagonista di diversi successi con le nazionali giovanili nel corso degli ultimi anni (oro ai mondiali U19 nel 2019 ed oro Europeo U18 nel 2020) c'è sicuramente Vincenzo Fanizza, nato a Francavilla Fontana nel 1969, e attuale tecnico della nazionale U22 maschile con la quale è attualmente al lavoro a Cavalese in vista dei diversi imminenti impegni. Fanizza, che in questa stagione sta lavorando a stretto contatto con il Commissario Tecnico azzurro De Giorgi, guiderà il gruppo azzurro U22 agli Europei in programma in Polonia dal 12 al 17 luglio ma anche la nazionale B che sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo in Algeria dal 25 giugno al 4 luglio. Nello staff dell'Italia U22 di Vincenzo Fanizza c'è il fisioterapista di Alberobello Ottaviano Tateo, mentre nello staff dell'Italia U18 ci sono le pugliesi Maira Di Vagno, fisioterapista, e Annalisa Pinto (scoutman anche dell'U20), scoutman. In ambito femminile, negli staff tecnici delle nazionali giovanili, c'è il barese Nino Gagliardi, Vice di Marco Mencarelli con l'Under 19 che sarà impegnata negli EYOF in Slovacchia dal 23 al 31 luglio e nei campionati Europei in Macedonia dal 27 agosto al 4 settembre.

Tra gli atleti diversi i convocati da Fefè De Giorgi reduci dall'ottima stagione con la maglia della Gioiella Prisma Taranto per i vari impegni con la nazionale seniores a partire dal regista Marco Falschi, lo schiacciatore Fabrizio Gironi, il centrale Gabriele Di Martino e poi l'opposto dell'Italia U22 Tommaso Stefani presente anche nella lista per la VNL. Tra i convocati di Vincenzo Fanizza per l'U22 c'è il barese Nicola Cianciotta, in azzurro da diversi anni, lo scorso anno campione del mondo U21 in Sardegna con la maglia della nazionale bissando il mondiale vinto nel 2019 con l'U19, insieme a lui anche il prodotto del vivaio della Materdominivolley.it Castellana Grotte, il libero siciliano Damiano Catania.

Tra i più giovani diverse pugliesi e di "pugliesi adottati" nella nazionale U20 di Matteo Battocchio che sarà impegnata negli EYOF dal 23 al 31 luglio e ai campionati Europei dal 17 al 25 settembre. Vestiranno la maglia azzurra il palleggiatore Alessandro Fanizza e il centrale Mino Balestra, entrambi di Francavilla Fontana, insieme a loro anche il libero calabrese, di scuola Materdominivolley.it Castellana Grotte anche lui e reduce dall'ottima stagione in SuperLega con la Gioiella Prisma Taranto, Gabriele Laurenzano.

C'è un pò di Puglia anche nel gruppo U18, guidato da Michele Zanin, che sarà impegnato dal 9 al 17 luglio nei campionati Europei di categoria in Georgia. Tra i convocati il centrale salentino della BCC Leverano Federico Miraglia.

18-06-2022: #fipavpuglia - Le pugliesi al Trofeo Nazionale U12 S3 in Calabria



Si è conclusa venerdì a Siderno, in Calabria, la lunga settimana dedicata al Trofeo nazionale U12 di Volley S3 3x3 che ha rappresentato la fase finale di tutta l'attività torneistica del VolleyS3 che da quest'anno la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di intitolare alla memoria di Carla Rossi, scomparsa lo scorso anno.



Tra le pugliesi che hanno preso parte alla settimana di Trofeo Nazionale U12 la New Mater Castellana Grotte e l'Amatori Volley Pulsano che hanno chiuso la categoria "Primo Livello Misto" rispettivamente al terzo e al tredicesimo posto; la Virtus Tricase che ha concluso la categoria Secondo Livello Femminile al sesto posto e la stessa Virtus Tricase 1967 che ha chiuso la categoria Secondo Livello Maschile all'undicesimo posto.



L’evento, organizzato dal settore Promozione della FIPAV in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria, ha visto scendere in campo 51 squadre tra primo e secondo livello per un totale di oltre 200 piccoli atleti, oltre ad un centinaio tra delegati, staff-tecnici e accompagnatori. Presente durante la settimana di gare il vice presidente federale Adriano Bilato.



Trofeo Nazionale U12 Volley S3 3x3



Primo Livello Misto

3o posto - New Mater Castellana Grotte

13o posto Amatori Volley Pulsano



Secondo Livello F

6o posto - Virtus Tricase



Secondo Livello M

11o posto - Virtus Tricase 1967