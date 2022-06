21 giugno - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AMBER REVOLUTION” CON ATTILIO SCIENZA - Lecce 21/06/2022 Martedì 21 giugno

alle ore 19:00

da Liberrima LECCE

si terrà la presentazione del libro



“Amber revolution. Come il mondo ha imparato ad amare gli orange wine“

di Simon J Woolf,

Edizioni Ampelos

con la partecipazione di



ATTILIO SCIENZA

(Autore della prefazione del libro);



dialoga



Andrea Fattizzo

(Edizioni Ampelos)



Dopo la presentazione ci sarà una degustazione di vini orange in piazzetta (€ 10,00 pp), ingresso libero.

IL LIBRO





L’espressione “orange wine” ha vinto la battaglia. È questo il termine più utilizzato per indicare sulle etichette e nelle carte di molti ristoranti i vini mascherati con le bucce. Alcuni continuano ancora a preferire le definizioni più tecniche di “vini ambrati” o “macerati”. oggi essi rappresentano il quarto colore del vino ed hanno finalmente acquisito la stessa dignità dei vini bianchi, Rosati e Rossi. Amber revolution racconta una storia di declino e rinascita degli orange wine, lo stile più antico, più caratteristico, più equivocato al mondo. L’autore intraprende un viaggio nelle tre regioni vinicole: Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Georgia legate dalle comuni oppressioni culturali, dalle lotte e dalla perseveranza. Combinazione felice di storia sociale e manuale introduttivo, Amber revolution offre una lista di 180 produttori consigliati, provenienti da venti diverse nazioni, oltre a suggerimenti su dove acquistare, come abbinare e gustare al meglio gli orange wine.



L’AUTORE





Simon J Woolf



È un premiato scrittore inglese di vini e bevande, attualmente residente ad Amsterdam. Questo è il suo primo libro.

Prima di abbracciare il mondo del vino, Simon si è occupato di musica, di ingegneria del suono, di consulenza informatica e di design di moneta alternativa. La sua carriera di scrittore è iniziata nel 2011 con la fondazione di The Morning Claret, una rivista di vini online che è diventata una delle fonti più rispettate al mondo in materia di vino naturale, artigianale, biologico e biodinamico.

Collabora regolarmente con le riviste Decanter, Meininger’s Wine Business International e con molte altre pubblicazioni sia online che offline.

Quando non si occupa di orange wine, Simon si dedica alle sue passioni: la cucina e la musica sperimentale.



ATTILIO SCIENZA





Attilio Scienza è Professore Ordinario all’Università degli Studi di Milano, insegna Miglioramento Genetico della Vite al DiSAA e Viticoltura di Territorio al Corso di laurea magistrale inter-ateneo nella sede di Asti. È stato responsabile di molti progetti di ricerca nazionali nel campo delle tecniche colturali della fisiologia e della genetica della vite.



È autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche su riviste, atti di convegno, manuali e monografie sia nazionali che internazionali prevalentemente dedicati alla vite e alla viticoltura. È anche autore di 23 libri in lingua italiana ed inglese su argomenti soprattutto legati alla cultura ed alla civiltà del vino. È stato Direttore generale dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige dal 1985 al 1991. È Accademico ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino e Socio Corrispondente dell’Accademia dei Georgofili.



Durante la sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro di ricerca e divulgazione tra cui il Premio AEI per la ricerca scientifica nel 1991, il Premio Internazionale Morsiani nel 2006 e il premio OIV nella disciplina Viticoltura per il miglior libro scientifico su tematiche viticole e della cultura della vite nel 2003, 2008, 2011, 2012 e 2014. Da giugno 2018 Attilio Scienza collabora anche con Vinitaly International come Chief Scientist della Vinitaly International Academy.