2 Luglio: Giovanna Sevi e Gianluca Papale, violino e pianoforte @ Sala Giardino, Lecce 02/07/2022 GIOVANNA SEVI, violino

GIANLUCA PAPALE, pianoforte



Sabato 2 Luglio, ore 20.45

Sala Giardino, Via Lino Suppressa, 3 (traversa di Via Petraglione) - Lecce



Sabato 2 luglio la Camerata Musicale Salentina, in collaborazione con il Soroptimist International Club d’Italia sede di Lecce, ospiterà nella Sala Giardino di Via Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce la violinista Giovanna Sevi, vincitrice delle selezioni per la provincia di Foggia del concorso “Giovani talenti femminili della musica Alda Rossi da Rios”. Accompagnata da Gianluca Papale al pianoforte, la talentuosa musicista eseguirà musiche di Beethoven, Brahms e Prokofiev.



Nata nel 1999, Giovanna Sevi ha conseguito nel luglio 2020 la laurea biennale di II livello in Violino presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, sotto la guida del M° O. Sarcina, con la votazione di 110/110 con lode. Nell’anno accademico 2018-19 ha frequentato il primo anno del Biennio Accademico in mobilità Erasmus presso il Royal Conservatory of Ghent (Belgium), sotto la guida del M° Alessandro Moccia.



Attualmente frequenta il corso di perfezionamento in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, sotto la guida del M° Carlo Fabiano. Da novembre 2020 suona nell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza diretta da Alexander Lonquich.

Particolarmente dedita alla musica da camera Giovanna ha suonato in ensemble dal duo al nonetto in prestigiose sale da concerto quali l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Palazzo Chiericati a Vicenza, Teatro Cristallo di Bolzano e Academie voor Nederlandse a Gent. Recentemente ha ottenuto in duo con il pianista Gianluca Papale il Secondo Premio al Concorso Campus delle Arti (Roma, 2021) nella sezione senior di Musica da Camera.



Gianluca Papale ha compiuto gli studi di pianoforte presso il Conservatorio “A. Casella” di L'Aquila sotto la guida dei maestri Carlo Benedetti, Orazio Maione e Claudio Trovajoli, conseguendo nel 2018 la laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode. Ha arricchito la sua formazione studiando per un anno, tramite il programma Erasmus, con Jacques Ammon (per il pianoforte) e Hanns-Martin Schreiber (per la musica da camera) presso la Hochschule für Musik und Theater di Lipsia. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento in Musica da camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, tenuto dal maestro Carlo Fabiano. Continua inoltre a perfezionarsi nel suo strumento con i maestri Konstantin Bogino e Laura Pietrocini. È stato premiato nei concorsi musicali “Città di Viterbo”, “Città di Bucchianico”, “Marco dall'Aquila”, “Arca '85” di Roma. Si è esibito come solista e in varie formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Ha fatto inoltre parte dell’orchestra giovanile Papillon diretta da Simone Genuini, con la quale si è esibito in Italia e all’estero (Mozarteum e Mirabellgarten a Salisburgo, Museo della Scienza a Milano, Aula Magna Università la Sapienza a Roma).



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

L. v. Beethoven, sonata op. 12 n. 3

Allegro con spirito

Adagio con molta espressione

Rondò: Allegro molto



J. Brahms, sonata op. 100 n. 2

Allegro amabile

Andante tranquillo, Vivace, Andante

Allegretto grazioso (quasi andante)



S.Prokofiev, Sonata per Violino e Pianoforte op.94bis n.2

Moderato

Presto, Poco più mosso, Tempo I

Andante

Allegro con brio



BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 12, Ridotto* € 10, Promo ** € 8



* La tariffa RIDOTTA è valida per: over 65 anni | Docenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Soci FAI | Soci Soroptimist.



** La tariffa PROMO è valida per: Under 35 | Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2021-2022 | Studenti | Accompagnatori e Disabili | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione.



Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.



