[PHOTOGALLERY] 22 23 giugno - Salento Book Festival. Primi appuntamenti a Gallipoli e Nardò con Gianluigi Nuzzi e Annalaura Giannelli 22/06/2022 SALENTO BOOK FESTIVAL 2022

La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori

GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO

XII edizione



Mercoledì 22 giugno 2022

Piazza Tellini - GALLIPOLI / ore 20.00

ANNALAURA GIANNELLI presenta il libro

“Il segreto della Maddalena” (Les Flâneurs Edizioni)



Piazza Tellini - GALLIPOLI / ore 21.00

GIANLUIGI NUZZI presenta il libro

“I predatori (tra noi)” (Rizzoli)



Giovedì 23 giugno 2022

Castello Acquaviva d’Aragona - NARDÒ / ore 20.00

ANNALAURA GIANNELLI presenta il libro

“Il segreto della Maddalena” (Les Flâneurs Edizioni)



Castello Acquaviva d’Aragona - NARDÒ / ore 21.00

GIANLUIGI NUZZI presenta il libro

“I predatori (tra noi)” (Rizzoli)



*****

Comunicato stampa 20 giugno 2022

Salento Book Festival al via con le prime presentazioni di libri. Si parte da Gallipoli e Nardò, mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, in entrambi i casi con doppio appuntamento. Protagonisti sono Annaluara Giannelli con il suo ultimo libro, “Il segreto della Maddalena” (Les Flâneurs Edizioni), e il giornalista Gianluigi Nuzzi che porta al Salento Book il suo reportage sull’abuso di stupefacenti che genera “predatori”. Ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo, attualmente di Quarto Grado su Rete 4, autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano, adesso Nuzzi mostra, con riferimento a fatti di cronaca, un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni e tragedie. “I predatori (tra noi)” (Rizzoli) verrà presentato il 22 giugno a Gallipoli in Piazza Tellini (introduce la serata il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, dialoga con l’autore Nadia Marra), e il giorno successivo a Nardò al Castello Acquaviva d’Aragona (introducono la serata il sindaco di Nardò Pippi Mellone e l’Assessore alla Cultura Giulia Puglia, dialoga con l’autore Emanuele Gatto), sempre alle ore 21. Entrambi gli incontri saranno preceduti, alle 20, dalla presentazione del libro di Annalaura Giannelli (dialogano con l’autrice Eugenia Chetta a Gallipoli ed Maria Pia Romano a Nardò).

Ingresso gratuito. Dettagli suwww.salentobookfestival.it. Info 348/5465650.



La XII edizione del Salento Book festival proseguirà con gli appuntamenti del 25 e 26 giugno a Tuglie e Gallipoli. Ospiti saranno Valentina Petrini con “Il cielo oltre le polveri” (Solferino), libro in cui la giornalista, cresciuta a Taranto, ricostruisce la storia “nera” dell’Ilva, e l’attore Paolo Calabresi con una storia tra finzione e realtà a tratti surreale, “Tutti gli uomini che non sono” (Salani).



Petrini sarà al Museo della Civiltà Contadina di Tuglie sabato 25 giugno 2022 alle ore 20.30 (dialoga con l’autrice Lara Napoli con la partecipazione di Giuseppe Serravezza, oncologo e direttore scientifico LILT Lecce, letture a cura di Antonio Calò) e in piazza Tellini a Gallipoli domenica 26 giugno alle ore 20.30 (dialoga con l’autrice Valentina Murrieri con la partecipazione di Nandu Popu). Quest’ultimo appuntamento sarà seguito dall’incontro di presentazione del libro di Calabresi presvisto alle ore 21.30 sempre in piazza Tellini (dialoga con l’autore Eleonora Tricarico).



“Salento Book Festival” è la più grande rassegna itinerante pugliese legata all’editoria che porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli e belvedere sul mare, ospitando alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali.



Organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista Gianpiero Pisanello, fa tappa quest’anno in sette comuni della provincia di Lecce: Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Gallipoli, Nardò, Parabita e, con un progetto speciale, Tuglie, città in cui il festival è nato e ha mosso i primi passi. Diventano palcoscenico per 50 tra autori e relatori, ospiti degli oltre 35 appuntamenti in programma lungo i tre mesi estivi, per vivere il Salento attraverso “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”.



ROSONI PER LA TRAMA 2022

“Le luminarie salentine sono per noi il simbolo della festa, quella che, da sempre, riunisce la comunità nelle piazze e per le vie – dice Gianpiero Pisanello. Ed è per questo che la luminaria continua ad accompagnarci come tema grafico, tuttavia con un nuovo orizzonte: ci potrete vedere un rosone di luminarie, ma anche un rosone tipico di alcune nostre pregiate facciate, davanti alle quali si svolgono molti nostri appuntamenti, o un piccolo rosone fatto all’uncinetto, in memoria delle tradizioni che colorano questa terra, seguendo una trama ben costruita come quella che un buon libro deve avere. Così sintetizziamo graficamente la nostra Festa dei Libri e Movida dei Lettori: i nostri incontri spero siano, ancora una volta, occasioni per approfondire e approfondirsi, per guardare da un altro punto di vista, per confrontarci su ciò che scopriamo nelle pagine, per arricchirci e – perché no? - anche semplicemente chiacchierare sulle storie, ritrovandoci nelle piazze, sulla scena di alcuni degli scorci più belli del Salento e con un pubblico variegato, di tutte le età, che ci segue con affetto tutto l’anno” conclude Pisanello.



LIBRO SOSPESO

La dodicesima edizione del Salento Book Festival si propone anche attraverso una nuova iniziativa solidale. In ogni appuntamento in programma, al banchetto dei libri sarà possibile acquistare un "Libro Sospeso", da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.



PREMIO SALENTO BOOK FESTIVAL

Novità dell’edizione 2022 è l’istituzione del Premio "Salento Book Festival", consegnato non solo a scrittori ed autori ma anche a personalità del mondo della cultura, della musica, dell'arte, dello spettacolo, della solidarietà.



PREMIO "BPER: BANCA - SALENTO BOOK FESTIVAL".

Ad Andrea Delogu sarà consegnato il Premio "BPER: Banca - Salento Book Festival".

“BPER Banca è impegnata da molti anni a promuovere la cultura e in particolare la letteratura affiancandosi ai principali festival letterari italiani”, dichiara Cosimo Cardellicchio, responsabile Lecce sede di BPER Banca, “la presenza accanto al Salento Book Festival conferma la volontà di assumere un ruolo di indirizzo culturale con l’obiettivo anche di favorire uno sviluppo economico che sia durevole e sostenibile del tempo”.



"SALENTO BOOK FESTIVAL" POP BAG BY LA SELLERIE LIMITED

"Celebriamo il Salento Book Festival con una nuova creazione. Canvas bianco in cotone Salentino, interamente stampato a mano con i rosoni della Puglia, simbolo delle feste patronali, delle tradizioni e dell’edizione 2022. Acquistando questa speciale POP BAG si può investire in cultura e sul Salento Book Festival. Infatti, una parte del ricavato della vendita di questa “limited edition”, sarà devoluto al Festival che da anni porta nelle piazze salentine cultura e amore per il bello". Alberto Persano per LA SELLERIE Limited.



Il Salento Book Festival è finanziato da Comune di Collepasso, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Cutrofiano, Città di Gallipoli, Città di Nardò e Città di Parabita. L'evento è patrocinato dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce - Salento d'Amare, Università del Salento, Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Turismo, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Fai - Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico. Con il contributo di Banca BPER, Banca Popolare Pugliese, Vini Mottura, Ceramiche De Santis, Colacem, Officine Cantelmo, Restructura. Partner in comunicazione sono Imove, Radiovenere e My Library.







Gli appuntamenti del SBF (tranne 31 luglio e 18 agosto a Tuglie) sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito

Dettagli su www.salentobookfestival.it

Info: 348/5465650.