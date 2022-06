SHEROCCO: DAL 23 AL 26 GIUGNO A OSTUNI, IN PUGLIA, LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL dei diritti e delle culture LGBTQIA+ 20/06/2022 SHEROCCO: DAL 23 AL 26 GIUGNO A OSTUNI, IN PUGLIA, LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL dei diritti e delle culture LGBTQIA+



IL PROGRAMMA, GLI OSPITI E GLI EVENTI PRESENTATI IN

CONFERENZA STAMPA

Mercoledì 22 giugno

OSTUNI - Bio Solequo Coop / Giardini della Grata

ORE 11, via Salvatore Tommasi



È in programma per mercoledì 22 giugno ad Ostuni alle ore 11 nella sede della cooperativa Bio Solequo/ Giardini della Grata, via Salvatore Tommasi) la conferenza stampa di presentazione degli eventi e degli ospiti che renderanno Ostuni e i suoi dintorni colorati e arcobaleno per quattro giorni con lo Sherocco Festival, in programma dal 23 al 26 giugno sempre a Ostuni nella sede dell’associazione culturale La Luna nel Pozzo.



Alla conferenza parteciperanno, insieme a Francesca Vitucci, presidente dell’APS Fuori Luogo anche gli altri organizzatori del festival dell’APS Fuori Luogo; per la Regione Puglia Aldo Patruno, direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio. Ci saranno inoltre Francesca Romana Recchia Luciani e Josuè Prezioso per l’Academy Sherocco e Eleonora Magnifico per la parte Events di Sherocco Festival.



Ideato, diretto e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Fuoriluogo, circolo Arci, Sherocco è un Festival che punta i riflettori sull’ energia trasformativa dell’arte e dei saperi, dando spazio a produzioni artistiche nazionali e internazionali, sulla storia e la cultura LGBTQIA+ mondiale, sul contrasto alle violenze ed alle discriminazioni, sulla promozione di una cultura aperta e rispettosa delle differenze e delle identità di genere, sull’incontro fra generazioni diverse e lo scambio internazionale fra saperi e gender studies LGBTQIA+.



Spettacoli, musica e teatro all’aperto, la prima Sherocco Academy, la summer school sulle culture LGBTQIA+, mostre, talk e laboratori, saranno di casa a Ostuni dal 23 al 26 giugno all’interno di un village arcobaleno allestito al centro culturale La Luna nel Pozzo, in un contesto rurale tipico della Valle d’Itria.





Sherocco è sostenuto da Comune di Ostuni e da Regione Puglia, Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio – PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Puglia 365 – Custodiamo la cultura, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e da Puglia Promozione. Con il patrocinio di Provincia di Brindisi.