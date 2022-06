FCI Puglia -- Il Challenge Puglia Pista parte da Barletta il 22 giugno con il Memorial Gaetano Ziri 21/06/2022 Il Challenge Puglia Pista parte da Barletta il 22 giugno con il Memorial Gaetano Ziri

Attualmente in piena attività organizzativa il Velosprint Barletta per mettere in cantiere il Memorial Gaetano Ziri nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno al velodromo Lello Simeone di Barletta.



In ricordo del padre Gaetano scomparso nel 2021, un impegno solido portato avanti da Raffaele Ziri in qualità di referente regionale per il settore pista in seno alla Federciclismo Puglia, a sua volta promotore del Challenge Puglia Pista con la fattiva collaborazione di altri due sodalizi pugliesi: Andria Bike (gara del 20 luglio valevole come campionato regionale) e MM Bike Andria-Resto al Sud (ultima prova del 27 luglio) oltre al già citato Velosprint Barletta.



Il programma prevede il ritrovo alle 14:00 al velodromo e a seguire lo svolgimento delle specialità scratch, eliminazione, corsa a punti, 200 metri lanciati, eliminazione, keirin e 500 metri da fermo per esordienti e allievi (una quarantina gli iscritti al momento) con la stesura della classifica omnium. In gara a scopo dimostrativo anche le categorie giovanili G4-G5-G6 per consentire ai più piccoli di conoscere i segreti della pista.



