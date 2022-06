[PHOTOGALLERY] Festival del fumetto "Dalla prospettiva del mare" al Convitto Palmieri e mostra al Museo Castromediano di Lecce 21/06/2022 Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est tra Italia, Grecia e Albania

promosso dal Polo biblio-museale di Puglia



24 e 25 giugno: prima tappa al Convitto Palmieri di Lecce con numerosi talk e laboratori di autoproduzione

mentre sul perimetro esterno del Museo Castromediano una mostra dedicata a sei fumettisti contemporanei







Il mare è nuovamente al centro della riflessione del Polo biblio-museale di Lecce, poiché è il paradigma del dialogo tra le culture e dello scambio di progettualità e buone pratiche, ma anche uno spazio di connessione tra passato e presente, in un flusso che unisce tutto per reinventare l’immaginario. Nasce con questo presupposto d’indagine Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-esttra Italia, Grecia e Albania promosso dal Polo biblio-museale di Puglia in collaborazione con LedA, Diabolo Edizioni, Picturebook Fest.



Il festival, vincitore dell’avviso pubblico “Promozione fumetto 2021” promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del Mic – Ministero della cultura, include autori, storie, mostre, momenti di dialogo e una pluralità di voci e partner internazionali in grado di generare una progettualità ampia e pregnante, dal Salento all’Albania, alla Grecia.





Due intensi giorni al Convitto Palmieri di Lecce, denso di momenti di incontro con gli autori, talk all’aperto, firma copie, workshop di autoproduzione, tavole rotonde con editori e librai, inaugurazione mostra internazionale, radio festival, dj set, live painting, festa conclusiva. Abbiamo scelto il Convitto Palmieri perché è uno degli epicentri del nostro metodo di fare cultura, sempre più orizzontale, abitato quotidianamente da centinaia di giovani studenti salentini, turisti e cittadini, che l’hanno eletto come propria casa d’elezione in cui studiare, dialogare, riflettere, ma anche sostare, intrattenendosi.









Programma completo



venerdì 24.06

MATTINA



h 9.30-12.30 Nuvole di passaggio - Micro Campus sul fumetto con l’autore Marco Paschetta (Diabolo edizioni). Per bambinǝ 6 - 9 anni. Max 20 partecipantǝ(a cura di Leda, Picturebookfest e Diabolo).Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 11)



h 10.00-11.30Nuvole di passaggio - Incontro rivolto agli studenti (universitari, licei artistici, Accademia di belle arti, scuole di fumetto) con Thomas Gilbert, autore di La saggezza delle pietre, Le figlie di Salem e Corpi alchemici, Diabolo edizioni. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 9)



h 10.30-12.00Nuvole di passaggio - Workshop con Gianluca Costantini sul Political comics e graphic journalism. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 7)



POMERIGGIO



h 18.30-20.00 Firmacopiecon gli autori in mostra.

(biblioteca Bernardini, chiostro principale)



h 17.00-21.00 Mini-Talkcon musiche di Radiosonar

Ingresso libero (biblioteca Bernardini, chiostro principale)

• 17.00 Due chiacchiere sulla scena dell’autoproduzionecon Roberta Muci (Joe1);

• 17.45 Political comics e graphic journalism con Gianluca Costantini;

• 18.30 Un autore, mille mondi con Thomas Gilbert;

• 19.15 Scrivere fumetti conRenato Chiocca e scuola di fumetto Lupiae Comix.



h 18.00-19.30Nuvole di passaggio – Laboratorio di disegno e narrazione ispirato al fumetto Casette e zampettedi Anna Conzatti (Diabolo Edizioni), per ragazzǝ 9 - 12 anni. (a cura di LedA, Picturebook Fest e Diabolo). Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).



h 21:30 Inaugurazione della mostra Fumetti dal Mare.

Dedicata al fumetto contemporaneo con opere inedite di sei artisti internazionali ispirate al mare: metafora per raccontare il mondo e il paesaggio, elemento primordiale e generatore che unisce culture, spazio di incontro, passaggio, inclusione e scoperta.

Appuntamento il 24 giugno con l’inaugurazione della mostra internazionale lungo il sistema espositivo esterno del museo Castromediano, una mostra all’insegna dell'accessibilità, che esporrà le tavole di sei importanti fumettisti internazionali: Gianluca Costantini, Marco Paschetta, Roberta Muci (aka Jo1), Thomas Gilbert, Shpend Bengu e Elena Gogou, che con le loro opere site specific racconteranno il mare dal loro punto di vista.



Ingresso libero, Museo Castromediano



sabato 25.06

MATTINA



h 9.30-12.30

Nuvole di passaggio - Micro Campus sul fumetto con visita attiva alla mostra (con LedA, Picturebookfest e Diabolo Edizioni). I partecipanti realizzeranno delle storie da condividere sul “muro delle storie” presente alla biblioteca Bernardini.Per bambinǝ 6 - 11 anni. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

Museo Castromediano



h 10.00-11.30

Nuvole di passaggio - Workshop con Elena Gogou. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 7)



h 10.00 - 11.30

Non solo a parolein presenza: un momento di incontro dopo la formazione on-line dedicato a bibliotecarǝ, insegnanti e libraiǝ per accogliere le voci e i progetti sul territorio e tessere la trama delle prossime edizioni del festival (con Sara Saracino, Elisabetta Tramacere, LedA). Ingresso libero (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 9)



h 10.30-13.00

Nuvole di passaggio – Workshop con Shpend Bengu: stampa di ex libris d’autore personalizzati ispirati ai pittogrammi della Grotta dei cervi con le macchine da stampa della “Fabbrica delle parole” di Lecce.

Ingresso 3 euro, su prenotazione.

(biblioteca Bernardini, sala 11)



h 11.00-12.30

Nuvole di passaggio - Workshop con Roberta Muci. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 6)



POMERIGGIO



h 17.00

Visita guidata alla mostracon i volontari del festival. Ingresso gratuito su prenotazione.

Museo Castromediano



h 17.00-21.00

Mini-talk (musiche di Radiosonar)

Ingresso libero (biblioteca Bernardini, chiostro principale)

• 17.00 Fumetti di “Bande a Sud” con Alberto Giammaruco e Dario Quarta;

• 17.45 Intervista a coloricon Elena Gogou;

• 18.30 Lecce a fumetticon il Liceo Ciardo Pellegrino;

• 19.15 Il festival continua! Saluti conclusivi con partner culturali internazionali e partner di progetto.



h 18.00-19.30

Nuvole di passaggio – Cosa ti ispira il mare? - Laboratorio di disegno e narrazione (con LedA e Picturebookfest). Per bambinǝ 6 - 11 anni. Ingresso gratuito su prenotazione (numero di posti limitato).

(biblioteca Bernardini, sala 11)



h 21.30

R&D Vibes* Live Radio Show + dj set e live painting di Thomas Gilbert.

Ingresso libero(biblioteca Bernardini, chiostro principale)





L’approccio multimediale e interculturale di questo progetto ha lo scopo di raccontare il fumetto contemporaneo e le sue molteplici articolazioni a un pubblico ampio. Prossimamente comunicheremo le nuove tappe del festival ed anche i programmi che riguarderanno l’Albania e la Grecia.



Associazioni, istituzioni, festival, istituti di formazione: i nostri partner tra Italia, Grecia e Albania hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto, fornendo idee, progetti e ulteriori appuntamenti al nostro calendario.



Ecco i nostri partner



Diabolo edizioni, casa editrice indipendente specializzata in fumetti graphic novel;

Picturebook Fest – Festival dell’arte e della letteratura per ragazzi di Lecce; Leda – Laboratori educativi e didattici per l’arte; Istituto italiano di cultura di Atene; Comicdon (Atene); Istituto italiano di cultura di Tirana; Università Marin Barleti (Tirana); Vitamina Hub; Bjcem; Istituto di culture Mediterranee; Dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento; Liceo artistico e coreutico statale “Ciardo-Pellegrino” di Lecce; RadioSonar.net





Profili degli autori coinvolti



Gli autori coinvolti nella mostra sono: Gianluca Costantini, artista e attivista per i diritti umani. Ha pubblicato graphic novel in Italia, Spagna e Francia. Insegna Arte del fumetto al biennio specialistico in Linguaggi del fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.Marco Paschetta,illustratore e fumettista, ha pubblicato fumetti per bambini e albi illustrati sia in Italia che all’estero. È docente presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino e svolge laboratori didattici con bambini e ragazzi. Roberta Muci (aka Joe1), giovane e talentuosa fumettista emergente nata a Nardò di Lecce. Ha partecipato all’antologia Materia Degenerepubblicata nel 2018 da Diabolo Edizioni. È molto attiva nella scena underground del fumetto e dell’autoproduzione. Thomas Gilbert, autore francese affermatoche ha studiato Belle Arti a Parigi e Fumetto presso la Scuola Superiore d’Arte Saint-Luc di Bruxelles. Il suo percorso artistico comprende progetti come illustratore di serie a fumetti e narrativa per ragazzi accanto a opere più personali come autore unico. Shpend Bengu, nato a Tirana, ha una ventennale esperienza di insegnamento e attività nei settori dell’Arte, dei Beni Multimediali e dei Beni Culturali. Esperto, curatore e collaboratore nei settori del graphic novel e del fumetto, del graphic design, del multimedia e dei nuovi media, collabora con molte istituzioni, università, organizzazioni nazionali e internazionali. Nel 1997 introduce per la prima volta i fumetti nei curricula universitari. Elena Gogou è una fumettista e illustratrice freelance che vive a Patrasso. Ha una laurea in Ingegneria Meccanica e Aeronautica. I suoi fumetti sono apparsi in mostre, riviste e pubblicazioni. Predilige personaggi e storie action e sperimenta con i generi che le consentono di progettare ed esplorare nuovi mondi, come la narrativa distopica e il cyberpunk.





