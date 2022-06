Noicattaro (Bari) - VISITA DIMOSTRATIVA E GIORNATA FORMATIVA Il Progetto VALNUVAUT 22 giugno 21/06/2022 VISITA DIMOSTRATIVA E GIORNATA FORMATIVA Il Progetto VALNUVAUT (Valorizzazione di nuove varietà di uve da tavola ottenute in Puglia) finanziato nell’ambito della SM 16.2



“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” del PSR Puglia 2014-2020”, torna in campo con le Visite dimostrative presso i campi sperimentali.



Questa volta l’appuntamento è per mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 8:30, a Noicattaro (BA) presso la ERMES sas, di Giacomo Suglia & f.lli per poi recarsi, ognuno con il proprio mezzo, nei campi dell’azienda accompagnati dal Responsabile Aziendale Giacomo Dipierro. A seguire ci sarà la seconda visita presso i campi dell’Azienda Agr. Patera Anna Vittoria, a Mola (BA), accompagnati dal Responsabile Aziendale Raffaele Teofilo.



Passeggiando tra le piante di viti, si procederà con la Giornata Formativa dal tema: “Gli effetti della combinazione di innesto sulla vigoria” a cura del dott. Antonio Domenico Marsico, Ricercatore del CREA- VE che ci anticipa già alcune utili informazioni: “Riguardo gli effetti del portainnesto sulla vigoria delle 36 varietà oggetto di valutazione, l’analisi dei dati, raccolti presso uno dei campi dimostrativi del progetto VALNUVAUT, ci ha mostrato che per 15 varietà analizzate il portainnesto non ha determinato effetti differenziali; 11 varietà, invece, hanno mostrato una maggiore vigoria quando innestate su 1103 P e, infine, 9 delle 36 varietà hanno mostrato una maggiore vigoria su 140 Ru. Tra le 11 varietà che hanno mostrato maggiore vigoria su 1103 P, spiccano la Vaaz, che da essere non vigorosa (140 Ru) è risultata mediamente vigorosa (1103 P) e la Vigilarium e la Mesania, che da mostrare scarsa vigoria (140 Ru), sono invece risultate mediamente vigorose (1103 P).



Infine, tra le 9 varietà che hanno mostrato maggiore vigoria su 140 2 Ru, spiccano la Daunia e la Barese, che da essere non vigorose (1103 P), hanno mostrato elevata vigoria (140 Ru)”. L’attenzione verso i portinnesti, unita alla messa a punto e all’utilizzo delle tecniche di selezione, permetterà di amplificare notevolmente le potenzialità del miglioramento genetico, con ricadute positive su tutto il comparto viticolo, non solo da un punto di vista economico ma anche per la sostenibilità delle produzioni. In particolare, con il progetto si intende fornire ai produttori pugliesi nuove varietà di uve con caratteristiche di maggiore resa, maggiore resistenza alle malattie, buone caratteristiche sensoriali ed elevato valore nutrizionale e salutistico.



La selezione delle uve viene effettuata anche in funzione della loro capacità di adattamento al territorio di coltivazione pugliese. In pratica la ricerca e la sperimentazione sulle 36 varietà proposte dal CREA, il cui monitoraggio è già al secondo anno, mira a trovare un punto di equilibrio tra ciò che il mercato chiede: gusto, croccantezza, aroma dei frutti e ciò di cui hanno bisogno i coltivatori sempre più preoccupati dall’aumento dei costi, dall’incertezza determinata dai cambiamenti climatici e dalla sempre più competitiva concorrenza del mercato estero. Si ricorda che il GO del progetto è composto da: Consorzio nuove varietà uva da tavola di Bari, in qualità di capofila, Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l’analisi dell’economia agraria (ente di ricerca), Distretto Agroalimentare Regionale soc. Cons. A r.l., Cassandro SRL, Confcooperative Puglia (Associazione datoriale di rappresentanza del movimento cooperativo), Patera Anna Vittoria, Ermes sas di Giacomo Suglia & fratelli, Giacovelli SRL, Società Agricola semplice Santa Rosa dei f.lli Spronati, Azienda agricola San Marco S.S di Stanislao Pernice e c.