Torremaggiore (Foggia) - Progetto ALIVE - caratterizzazione e valorizzazione delle olive da mensa e a duplice attitudine 23/06/2022 Progetto ALIVE - caratterizzazione e valorizzazione delle olive da mensa e a duplice attitudine

In programma un importante evento con visite guidate nella terra d’origine della Peranzana



Continua l’impegno del Consorzio Peranzana nella promozione e valorizzazione del sistema olivicolo - oleario del territorio. Come è noto, l’oliva da tavola Peranzana Alta Daunia, che ha già ottenuto il riconoscimento di PTA “prodotto tradizionale” con Decreto Mipaaf n. 8663 del 5/06/2009 (IX revisione dell’elenco Nazionale dei PAT (G.U n° 149 del 30/06/09), presenta un elevato potenziale commerciale tale da renderla una valida alternativa reddituale per gli olivicoltori del territorio. Infatti, grazie ad un progressivo interesse nei mercati di nicchia dell’oliva da tavola, la Peranzana può ottenere riscontri grazie al suo sistema “oliva - olio”, quale binomio sinergico da cui è possibile generare un “valore aggiunto”. Tale “percorso virtuoso” fa leva su un programma di qualificazione e valorizzazione della varietà che si intende condividere con il maggior numero di aziende olivicole.



Da tempo si lavora per una “vision integrata” intesa come costruzione del valore di un’identità territoriale grazie anche all’origine, all’unicità e alle sue eccelse qualità merceologico – sensoriali e “peculiarità distintive” del suo territorio, storicamente vocato.

Il brand “Peranzana” rappresenta ormai un riferimento per il mercato nazionale e diventa opportuno differenziare le produzioni olearie per segmento qualitativo comunicando i vantaggi che un prodotto offre rispetto ai competitors; i caratteri distintivi non possono che fondarsi sulla certificazione di qualità e d’origine, la tracciabilità e l’analisi sensoriale, necessari per convalidare la tipicità e la peculiarità considerate di fatto irriproducibili. Ciò si rende necessario per assicurare tutela e garanzia ad un consumatore moderno spesso non consapevole degli acquisti, ma desideroso di una “seria informazione” e garanzia di qualità per soddisfare i propri bisogni salutistici.



Il Consorzio Peranzana, guidato dal nuovo presidente Michele Visconti, che succede a Severino Carlucci, con le sue 40 imprese tra aziende agricole e frantoi (quasi tutti confezionatori con marchio proprio), intende attuare una politica di valorizzazione delle piccole imprese in filiera corta più impegnate alle azioni di promozione e marketing territoriale in progressivo aumento anche grazie all’impegno e alla creatività di alcune donne imprenditrici che hanno contribuito con idee che coniugano tradizione e innovazione. “Siamo legati da sempre alla terra e ai valori della cultura contadina; l’albero d’ulivo rappresenta per noi un elemento patriarcale e identitario a cui siamo legati con passione e rispetto”.



Il Consorzio, in sinergia con l’Associazione culturale la Peranzana olive e olio della Daunia, sostiene da anni diverse attività di educazione salutistica/alimentare: l’enogastronomia e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale del territorio, restano i requisiti chiave e necessari a garantire sicurezza alimentare e tutela della salute soprattutto per le giovani generazioni, sempre più distanti da stili di vita salutari come la “Dieta Mediterranea” in quanto protesi verso modelli consumistici del “Junk food” di un sistema ormai globalizzato.

Inoltre, si ricorda che, nell'ambito del programma inerente la richiesta di riconoscimento a DOP dell'oliva da tavola “Alta Daunia” (cv Peranzana), il Consorzio è in fase di ultimazione della pratica documentale da inoltrare al MIPAAF.



Per il progetto “Caratterizzazione e valorizzazione delle olive da mensa e a duplice attitudine - ALIVE” finanziato dal MiPAAF (D.M. 93880 del 29/12/2017) il CREA, con il supporto dell’ordine nazionale degli Agronomi/Forestali e dei Biologi e degli altri partners istituzionali, ha dato un forte impulso alla valorizzazione del comparto da mensa, attraverso una intensa attività di ricerca e promozione delle aziende produttrici di olive da tavola in tutto il territorio nazionale.



Il progetto ALIVE ha previsto un evento nella terra d’origine della Peranzana (dopo il primo svolto a Rende in Calabria) coordinato dal Consorzio Peranzana con due giornate: nella prima (venerdì 24 giugno) è prevista una visita tecnica guidata presso due aziende di eccellenza per la produzione di Peranzana Alta Daunia da mensa:

- AGRIFOOD S.A.S. (Sciroppo Sabrina & C.) (m. 0.600, Strada Statale 272, 71016 – San Severo - FG)



- MASSERIA del VICARIO DARIES SRL (Zona ASI - Lotto 37/39, 71036 Lucera FG)

Nella seconda giornata (sabato 25 giugno) è previsto un incontro tecnico in cui gli enti di ricerca esporranno i risultati inerenti il programma di miglioramento della qualità delle produzioni olivicole da mensa. Tra i relatori è previsto l’intervento dei ricercatori del CREA, dell’Università degli Studi di Foggia e Bari, oltre ai saluti istituzionali dei diversi enti territoriali aderenti (Associazione la Peranzana Olive e Olio della Daunia, Gal Daunia Rurale, Comune di Torremaggiore, che ha patrocinato l’evento e l’Ordine degli Agronomi e Forestali della prov. di Foggia.