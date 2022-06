25 giugno - Dolci Armonie – I Concerti d’Organo con il M° Claudio Di Massamantonio a Mola di Bari 25/06/2022 ULTIMO APPUNTAMENTO

DELLA RASSEGNA







CLAUDIO DI MASSIMANTONIO CHIUDE



“DOLCI ARMONIE – I CONCERTI D’ORGANO”







Quarto ed ultimo appuntamento di “Dolci Armonie – I Concerti d’Organo” sabato 25 giugno presso la Chiesa del SS. Rosario in San Domenico di Mola di Bari con il M° Claudio Di Massamantonio.

Claudio di Massimantonio si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia nella classe di Sergio de Pieri per l’Organo e Pellegrino Ernetti per la Prepolifonia. Successivamente ha seguito corsi di perfezionamento con i più prestigiosi maestri del panorama concertistico internazionale in Italia e in Europa. Attivo come solista, in duo e in formazione da camera, viene regolarmente invitato a tenere concerti in Italia e all’estero. Ha partecipato, ottenendo lusinghieri apprezzamenti dalla critica specializzata, a Festivals e Rassegne internazionali in Europa, Stati Uniti e America centrale.

Tiene Corsi di Organo e Seminari sulla monodia liturgica. Collabora in veste di direttore artistico con varie associazioni musicali italiane ed è socio fondatore e Direttore Artistico del Festival Internazionale Organistico d’Abruzzo. Si occupa inoltre della metodologia di restauro di organi storici e della progettazione dei nuovi.

Il programma della serata è il seguente: N. BRUHNS Grande Preludio e Fuga in Mi minore,

J. SCHNEIDER Preludio al Corale: Vater unser in Himmelreich - Preludio e Fuga Sol min,

R. SCHUMANN 2 studi Pedal-flugel op. 56, FRAY CRISTOBAL DE SAN JERONIMO Tiento de tonadas, J. G. WALTHER Concerto del Sig. Vivaldi appropriato all’organo in Si minore

(Allegro-Adagio-Allegro), J. S. BACH Preludio al Corale Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731- Preludio e fuga Re magg. BWV 532.

Inizio concerto ore 20,00. Ingresso gratuito.

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, sui social dell’Associazione e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.