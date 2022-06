A CAMPI SALENTINA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ORGOGLIOSI DI ESSERE INFANZIA” 24/06/2022 Campi Salentina (Le). Presentato ieri sera in Piazza Libertà il libro che porta a riflettere e ad emozionare il lettore sull’infanzia. La dottoressa Tiziana Conte, insegnante presso la scuola d’infanzia, nonché vice presidente dell’associazione pedagogisti di Puglia e Basilicata con questa opera si rivolge a "utenti sprovveduti" famiglie, politici, dirigenti scolastici, docenti, giornalisti, società civile in genere, con grande attenzione il suo libro si muove su più piani da quello pedagogico a quello sociologico, all'etico, al filosofico e abbraccia anche aspetti legati all’organizzazione normativa scolastica e a quella cosiddetta "pedagogia della Costituzione della Repubblica italiana".



A fare gli onori di casa il Sindaco Alfredo Fina Sindaco di Campi Salentina che nel suo discorso introduttivo in cui ha ringraziato quanti sono intervenuti, ha spiegato che leggendo il libro si capisce che il distacco con la scuola sia dovuta alle famiglie che non collaborano e non rispettano più la figura della maestra/insegnante già dal momento dell’iscrizione selezionando chi debba insegnare al proprio figlio o in quale istituto mandarlo.



A intervenire anche la Dott.ssa Laura Palmariggi Vice sindaco e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione dove nel suo intervento ha ricordato i suoi studi come assistente sociale e oggi come allora la rigidità dei dirigenti scolastici e insegnanti che ancora oberati dal lavoro sono pieni di paura in quanto non tutelati. La Palmariggi inoltre ha espresso la mancanza del parlare della scuola dell’infanzia, in quanto anche l’infanzia è una scuola educativa, dove i ragazzi e ragazze hanno il primo contatto di scuola e pertanto scuola dell’infanzia non deve essere un parcheggio in cui le famiglie possono sfruttare per avere le giornate libere.



Il Dott. Francesco Paolo Romeo studioso dell'età evolutiva e Giudice onorario presso il Tribunale di Taranto per i Minorenni, ha rimarcato l’importanza della famiglia che segna la strada dei nostri giovani e che nell’infanzia si costruisce il futuro del nostro mondo e quindi dobbiamo insegnare emotività.



La presentazione del libro si è conclusa con la presidente dell’associazione Chiaramente dottoressa Lucia Taurino che parlando del libro ha sottolineato un passaggio importante che è il suono della campanella che scandisce il tempo delle lezioni ma segna anche l'importanza di partire dall'uomo per educare all'uomo.