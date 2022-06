Cassano delle Murge (Bari) - In escursione con la nutrizionista - 2 luglio 26/06/2022 In escursione con la nutrizionista



Da anni impegnata nella promozione del territorio proponendo a soci e followers salutari attività sul territorio che prevedono una moderata attività fisica, l'associazione Murgia Enjoy ha sempre attribuito una grande importanza alla giusta alimentazione proponendo eventi sul tema.



Per il 2 luglio propone, quindi, una nuova attività che si svolgerà grazie alla apprezzatissima disponibilità di una delle più ambite referenti in zona sulla nutrizione.

Durante l'incontro sarà possibile affrontare l'argomento della corretta alimentazione, sfatare alcuni miti, conoscere alcune mode che sono presenti anche in ambito alimentare e comprendere appieno il significato della dieta mediterranea.



L'evento si rivolge non solo a chi deve affrontare la fatidica "prova costume" ma, soprattutto, a chi è desideroso di comprendere le abitudini alimentari corrette per il nostro corpo e a chi vuole apprezzare il piacere di passeggiare fino a tardi al fresco della Murgia insieme ad altri amanti del territorio.



La Dottoressa Antonella Candeloro si è laureata in Scienze Biologiche nel 2004 presso l'Università di Bari e dal 2007 è regolarmente iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi; nel 2009 ha conseguito la Specializzazione in Biochimica Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia a Bari. Dopo gli studi ha continuato l'attività di ricerca lavorando in campo oncologico presso IRCCS Ospedale Oncologico di Bari, Istituto Tumori Giovanni Paolo II, portando avanti protocolli terapeutici sperimentali di vaccinazione con cellule dendritiche in pazienti con carcinoma renale e melanoma. Ha poi approfondito le tematiche legate alla nutrizione conseguendo master e frequentando corsi di formazione. Dal 2009 svolge l'attività di Biologa Nutrizionista presso il suo studio di Bari incentrando il suo intervento su percorsi di educazione alimentare personalizzati per soggetti sani o con patologie che vogliono, o devono, rivedere le proprie abitudini alimentari. È stata responsabile di un progetto di nutrizione clinica presso il Mater Dei Bari Hospital, è docente in master e corsi di formazione specialistica, svolge progetti di educazione alimentare in scuole e aziende, è stata diversi anni responsabile della Giornata del Biologo Nutrizionista per la Regione Puglia.



Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy "Puglia 2022", le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 2 luglio 2022.



Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di cenare a partire da soli 9€ (bruschette, pizza margherita, bevanda e coperto) con caffé o amaro in omaggio ai soci ordinari o, con un solo euro di differenza, di provare la pizza Murgia Enjoy con salsiccia e funghi locali e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.



Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



L'attività, che ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia, si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare guanti per tutto il percorso.



L'attività è stata proposta, entro il termine del 20 maggio previsto dallo stesso Comune, per il calendario delle iniziative comunali delle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Cassano delle Murge ma, alla data del presente comunicato, non è giunta l'approvazione.



Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1422966234889471/