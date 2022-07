2 luglio - una serata nella storia del rap, unica data in Puglia per Frankie hi-nrg - Leporano (Taranto) 02/07/2022 Sabato 2 luglio, al Canneto Beach di Leporano, l’unica data in Puglia. Alle percussioni Dominique Antonacci dei Terraross.





È uno dei più importanti rapper e produttori discografici italiani. Al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, arriva Frankie hi-nrg mc per un evento imperdibile, unica data in Puglia. Torinese, eclettico e cantastorie, ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, raggiungendo l’apice del successo con uno dei suoi brani più famosi, “Quelli che benpensano”, premiato come canzone dell’anno da “Musica!” di Repubblica nel 1997.



Con il suo dj set, “L’Alto Parlante Gira Dischi”, sarà l’ospite d’eccezione della serata di sabato 2 luglio con una selezione di musica rap, hip hop ed elettronica che spazia tra celebri hit e tesori nascosti dell’underground. A completare la serata, poi, la musica selezionata da Tonio Amendola e Giorgio Vinciguerra e l’esibizione del frontman dei Terraross, Dominique Antonacci, alle percussioni.



Frankie hi-nrg mc ha all'attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari. Tra le sue collaborazioni Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Giorgia, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA e ha supportato dal vivo David Bowie e Beastie Boys.



Uno dei suoi brani storici, “Fight da faida”, è stato riconosciuto come Miglior canzone rap della storia della musica italiana da Rolling Stone. È con quel debutto che l’artista si segnala come autore appassionato e impegnato, interprete di temi sociali. Autore di grandi successi come "Potere alla Parola", "Libri di Sangue", "Rap Lamento", "Direttore", nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con "Rivoluzione" e l'anno successivo al progetto "Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l'Abruzzo". Nel 2014 è nuovamente a Sanremo con il brano “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014.



Per lui tournée in tutta Italia, partecipazioni a importanti manifestazioni (dal Concerto del Primo Maggio al Premio Tenco), sceneggiatura e direzione di video musicali (come “La descrizione di un attimo” e “Due destini” dei Tiromancino), collaborazione con testate giornalistiche e la pubblicazione del libro edito da Mondadori “Faccio La Mia Cosa”. Ancora: esperienze in tv e come attore, collaborazioni con artisti come Vittorio Gassman, Franca Valeri, Arnoldo Foà e Paola Cortellesi. Nell'ambito della musica contemporanea, si è esibito con i Maestri Alvin Curran e Frederic Rzewski, scomparso l’anno scorso. Start ore 23.



Biglietti disponibili sull'app al link evento https://www.cannetobeach.it/evento/frankie-hi-nrg-mc-al-canneto-beach/. Prenotazioni tavoli privé 393.3302247.