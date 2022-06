"Chiari di luna", al via il 30 giugno a Maglie la diciottesima edizione 27/06/2022 “CHIARI DI LUNA”

IL TEATRO DI QUALITA’ COMPIE DICIOTT’ANNI



12 spettacoli e 17 repliche a Villa Tamborino a Maglie dal 30 giugno al 29 agosto

Il patron Giordano: “Compleanno importante, tutta la città ci ha creduto”







Al via a Maglie la diciottesima edizione di “Chiari di luna”, festival che si avvale della direzione artistica di Massimo Giordano - con la collaborazione artistica di Pietro Valenti - e che porta il teatro di qualità dal 2005 nella verde bellezza di Villa Tamborino.



Su il sipario giovedì 30 giugno, con replica il primo luglio: sul palco, in prima rappresentazione assoluta, “Le smanie per andare in scena”, con la regia di Daria Paoletta e Massimo Giordano (per la prima volta insieme nella regia e nella scrittura di un testo teatrale). Una produzione di Corte de’ Miracoli, un testo semplice, ma “sartoriale” (cioè “cucito” sulla compagnia e tratto in alcune parti da “Le smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni): una compagnia di attori non professionisti si dà appuntamento per la prova generale prima del debutto, ma l’imprevisto è dietro l’angolo, e così tutti e dodici gli attori, messi di fronte al dilemma se andare sul palco o rinunciare, faranno una scelta personalissima, ognuno esprimendo un carattere e un modo di essere diverso. Sul palco Fernando Colazzo, Matteo Colazzo, Giuseppe De Iaco, Antonio Gemma, Raffaele Gili, Andrea Giordano, Adele Maruccio, Valeria Piccinno, Samanta Piri, Riccardo Reho, Giuseppe Resta, Debora Sanapo. I costumi sono di Meghy Costumes d’Epoque, l’assistente alla regia è Claire Vallet.



Dodici spettacoli, diciassette repliche. Il festival proseguirà infatti il 7 luglio con Giulia Innocenti in “Beatrice Cenci”, per la regia di Francesco Colombo; il 14 luglio con Ippolito Chiarello in “Mattia e il nonno” (adattamento e regia di Tonio De Nitto); il 20 luglio con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in “I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa” (regia di Raffaele Latagliata); il 26 luglio con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Nicola Borghesi in “Grazie per la squisita prova - Un discorso sul teatro” (regia di Vetrano e Randisi). Luglio si chiuderà (il 30) con Enrico Messima in “Orlando - Furiosamente Solo Rotolando” (regia dello stesso Messina); l’1, il 2, il 3 e il 4 agosto sul palco invece Corte de’ Miracoli con “Non si butta niente volume 3”, scritto e diretto da Massimo Giordano; l’8 agosto toccherà a Daria Paoletta e a “Il ratto di Proserpina”, per la regia di Enrico Messina; il 13 e 14 agosto sul palco nuovamente Massimo Giordano con uno spettacolo interamente scritto e diretto da lui, “Preferisco ridere”; il 18 agosto sarà la volta di Flavio Albanese e Le Faraualla con “Il canto di Ulisse” (regia di Marinella Anaclerio); il 24 agosto a Lucia Vasini, Alessandra Faiella, Livia Grossi e Rita Pelusio in “Appunti G”. Chiusura in bellezza il 29 agosto con Elena Bucci e Marco Sgrosso, che firmano regia, scene e costumi di “Delirio a due”.





Quando si compiono 18 anni un bilancio è doveroso, e quello di “Chiari di luna” è decisamente positivo: a fine agosto, infatti, il festival magliese avrà portato sul palco di Villa Tamborino 119 spettacoli e 187 repliche. “Diciotto anni fa, probabilmente, nessuno avrebbe scommesso sulla sopravvivenza di questa kermesse artistica”, spiega il patron Massimo Giordano, “ma il caparbio e generoso mecenatismo degli imprenditori locali, insieme al sostegno dell’amministrazione comunale magliese e, ovviamente, di un pubblico sempre più numeroso e affezionato - proveniente non solo dal Salento, ma anche da fuori provincia - hanno consentito a “Chiari di luna” di resistere e rilanciarsi”. La rassegna, organizzata dall’omonima associazione culturale, si avvale infatti del patrocinio del Comune di Maglie, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Università del Salento, del Museo e biblioteca comunali “l’Alca” di Maglie, dell’Unione dei Comuni dell’entroterra idruntino, del Gal “Porta a Levante”, del Sac “Serre salentine”, di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Lecce in collaborazione con “Belpaese”, “Otse Cultura-Territorio”, Corte de’ Miracoli, Mercatino del Gusto, Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, Soroptimist International Club Maglie, Fondazione “Francesca Capece”. “Chiari di luna” aderisce infine a “italiafestival” e al distretto produttivo Puglia Creativa.



Numerose le aziende del territorio che anche quest’anno hanno scelto di sostenere la cultura.



Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.15 (porte aperte alle 20.45, non verrà consentito l’accesso a spettacolo iniziato). I ticket, del costo di 12 euro (più un euro di prevendita), si potranno acquistare da “Cartel”, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551), oppure su diyticket.it (call center 060406); al botteghino di Villa Tamborino, invece, saranno disponibili dalle 19 nei giorni degli spettacoli.