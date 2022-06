Sharis Borgomastro è Miss Manfredonia 28/06/2022 Sharis Borgomastro è Miss Manfredonia



Sabato 25 giugno si è tenuta la seconda selezione provinciale del concorso di bellezza



Sabato 25 giugno ha fatto tappa a Manfredonia, in Piazza Maestri d’Ascia, il tour pugliese di Miss Italia.



A presentare le Miss protagoniste della seconda Selezione provinciale sono state Serena Sguera, volto noto di Teleregione e padrona di casa del salotto Casa Serena, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.



Ad allietare la serata nella cittadina che sorge sull’omonimo golfo ed è situata nel Parco Nazionale del Gargano, la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le incursioni di Emanuele Tartanone, storico comico del Mudù.



Al termine della votazione, la 20enne Sharis Borgomastro è stata incoronata “Miss Manfredonia” dal sindaco Gianni Rotice e dal consigliere regionale Giandiego Gatta. Miss Rocchetta è risultata la 20enne di Manfredonia Licia Totaro mentre hanno guadagnato la fascia che consente l’accesso alle finali regionali anche, nell’ordine, la 28enne sipontina Gabriella Spagnuolo, la 18enne sanseverese Martina Cavaliere, la 18enne cerignolana Martina Lupo e la 27enne mattinatese Rosa Mazzone.



L’evento, è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Best Creative Events di Francesco Merafina e con il patrocinio del Comune di Manfredonia.



Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta Tumori – sez. Bat Pres. Michele Ciniero – charity partner, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.