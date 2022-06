“Thank President”: domani mercoledì 29 giugno ore 10 alle Officine Cantelmo di Lecce 28/06/2022 L’assessore Leo lancia il primo raduno dei Presidenti delle Università delle Terza Età della Puglia



Sarà “Thank President”, il primo raduno dei Presidenti delle Università della Terza Età di tutta la Puglia, ad aprire la due giorni di celebrazioni dedicate al Ventennale della L.R. n. 14/2002, lanciato dall’assessore all’Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. Compie 20 anni, infatti, la legge regionale con cui la Puglia riconosce e sostiene le Università popolari e della terza età, avviando un processo trasversale non solo volto a riconoscere, promuovere e valorizzare progetti e iniziative sull’invecchiamento attivo e sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ma anche finalizzato ad accompagnare un cambiamento culturale nella concezione delle persone anziane, da utenti passivi a cittadini attivi e protagonisti di nuove fasi della vita.



L’evento di mercoledì 29 giugno, organizzato dall’Università Popolare della Terza Età “Leonardo Barnaba”, si terrà a Lecce nelle Officine Cantelmo, dove, a partire dalle ore 10:00, i Presidenti delle UTE di Puglia si alterneranno sul palco di “Thank President” con uno speech di tre minuti per ripercorrere le tappe del loro percorso, confrontarsi sui processi gestionali delle Università della Terza Età, i successi raggiunti e le migliori pratiche con l’obiettivo di impulso alla stesura di mozioni su punti di forza e criticità, rilevate nel corso del ventennio di applicazione della Legge Regionale. Dopo i saluti della Presidente del Comitato organizzativo della UTE “Leonardo Barnaba” di Altamura, Rachele Cristina Indrio, spazio, dunque, al confronto, coordinato da Marina Angelastro, per riportare al centro le tematiche più rilevanti della Terza Età: partecipazione attiva, intergenerazionalità, multiculturalità, invecchiamento attivo e apprendimento lungo tutto l’arco della vita.



Non mancheranno momenti di svago a cura della Presidente Nazionale dello Yoga della Risata Laura Toffolo con le esperte leccesi Carla Giugola e Birmi Maria Grazia che allieteranno la mattinata. Presente anche una delle Associazioni impegnate nell’ambito delle Università: ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).



All’assessore della Regione Puglia, Sebastiano Leo, saranno affidate le conclusioni del raduno dei Presidenti “Thank President”, che avrà anche il compito di accogliere le istanze delle UTE della Puglia per immaginare le strategie del futuro.