Presso il quartiere fieristico di Gravina in Puglia, torna l’8a edizione de La Mia Casa 28/06/2022 Dal 28 ottobre al 1 novembre 2022, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid e dopo il grandissimo successo in termini di presenze della 60a edizione del Salone del Mobile di Milano con numeri che hanno superato le attese torna, all’interno del quartiere fieristico di Gravina in Puglia (Ba), La Mia Casa.

La Mia Casa è il più grande evento fieristico del sud Italia interamente dedicato al mondo della casa: arredamento, impiantistica, progettazione, rivestimenti, edilizia, innovazione e arte & design.

Un’edizione che si propone di riportare nella cittadina murgiana tanti espositori provenienti da comuni e regioni vicine ma non solo.

Nella campionaria dedicata alla casa, i visitatori potranno conoscere le nuove tendenze presentate dai migliori brand del settore: dal living agli ambienti notte, dal bagno alla cucina, con un attenzione particolare ai complementi di arredo e all’oggettistica.

L’edizione 2022 de La Mia Casa rappresenterà anche un momento per conoscere tutte le novità sui bonus 2023, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali e agli incentivi riguardanti la casa.

Quest’anno, La Mia Casa si "vestirà di nuovo", con tanti eventi e appuntamenti tutti da scoprire.

Tra le novità più interessanti c’è la new entry “La Mia Sposa”, un intero padiglione dedicato al giorno tanto atteso da ragazze e ragazzi.

Una rassegna unica e prestigiosa all’interno della quale sarà possibile trovare il meglio tra i prodotti ed i servizi per gli sposi di tendenza e tante idee e consigli per rendere magico il matrimonio.