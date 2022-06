Luglio sotto le stelle: le osservazioni astronomiche in Italia 30/06/2022 Luglio sotto le stelle: le osservazioni astronomiche in Italia



Dove e quando ammirare la volta celeste con la Rete del Turismo

Astronomico



Continuano le iniziative proposte da Astronomitaly – La Rete del Turismo

Astronomico su tutto il territorio nazionale, per scoprire il cielo stellato e i segreti

della volta celeste.



Diversi format, realizzati in collaborazione con enti turistici e strutture ricettive di

tutta Italia nei contesti più variegati, permetteranno ai partecipanti di osservare le

meraviglie del cielo notturno, accompagnati dagli operatori della Rete del Turismo

Astronomico e dai loro telescopi.



Il periodo estivo sarà colmo di eventi astronomici e oggetti del cielo notturno da

ammirare, visibili sia ad occhio nudo che mediante l’utilizzo del telescopio.

Gli oggetti del nostro Sistema Solare sono da sempre bersagli prediletti dagli

strumenti astronomici. Già da inizio luglio, il pianeta Saturno, con i suoi splendidi

anelli, inizierà a mostrarsi sopra l’orizzonte prima della mezzanotte. Tra gli oggetti

del profondo cielo maggiormente attesi dagli appassionati nelle notti estive vi sono

splendidi ammassi stellari come l’Ammasso Globulare di Ercole e nebulose

planetarie come la celebre Nebulosa Anello e la Nebulosa Manubrio. I giorni a

cavallo tra le fasi lunari di ultimo e primo quarto di Luna (inizio e fine mese)

rappresentano la finestra temporale migliore per l’osservazione di questi remoti

oggetti deboli.



Con oltre 100 date organizzate nella sola stagione 2022, Astronomitaly guida lo

sviluppo dell’astroturismo in Italia, organizzando esperienze osservative del cielo

notturno e valorizzando le destinazioni del nostro paese situate in contesti di basso

inquinamento luminoso con la certificazione “I Cieli Più Belli d’Italia”.



GLI EVENTI CONFERMATI NEL MESE DI LUGLIO

Venerdì 1 luglio:

• Borgo Turrito sotto le stelle presso Borgo Turrito - Puglia

Venerdì 1, 15 e 29 luglio:

• “Houston... Qui è una Meraviglia!” ad Ossana – Trentino

Venerdì 1, 8, 15 e 22 luglio:

• Grigliate Astronomiche al Castello di Petroia – Umbria

Sabato 2 luglio:

• Aperitivo sotto le stelle alle Cantine Polvanera – Puglia

Mercoledì 6, 13, 20 e 27 luglio:

• AstroTrekking a Dimaro Folgarida – Trentino

Venerdì 8 e 29 luglio:

• Cene sotto le stelle a Castello di Casole – Toscana

Sabato 9 luglio:

• Osservazione astronomica all’Azienda Agricola Ammirabile – Toscana

• Le Stelle Nel Bosco presso il Bosco dei Sabini – Lazio

Domenica 10 luglio:

• Osservazione astronomica presso il comune di Micigliano – Lazio

• AstroTrekking “Gustando le Stelle” a Riparbella – Toscana

Martedì 12 e mercoledì 13 luglio:

• Osservazioni astronomiche presso Baglioni Resort Sardegna – Sardegna

Mercoledì 13 luglio:

• Notte di stelle all’Azienda Agricola Pantaleone – Marche

Giovedì 14 luglio:

• Osservazione astronomica a Tenuta Santa Trice – Toscana

Venerdì 15 luglio:

• “Il cielo abbinato al vino” alla Fattoria di Camporignano – Toscana

• Serate astronomiche all’Azienda Agricola Roccapesta - Toscana

Sabato 16 luglio:

• “Non bevo mica la Luna” presso l’Azienda Agricola Lefiole – Lombardia

• Cena sotto le stelle a Villa Pitiana – Toscana

• “Viaggio al centro della galassia” al Tancia Hostel House – Lazio

Domenica 17 luglio:

• “Chic-Nic” Apericena sotto le stelle al Parco Laghi Orvieto – Umbria

Venerdì 22 luglio:

• Una “Ribotta eccelsa” tra le stelle presso Carmina Arvalia – Toscana

Sabato 23 e domenica 24 luglio:

• Weekend stellare al Rifugio Averau – Veneto

Mercoledì 27 luglio:

• Notte di stelle al Castello di Tabiano – Emilia-Romagna

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 luglio:

• Monterosa Galattica, serate astronomiche in Val d’Ayas – Valle d’Aosta

Venerdì 29 luglio:

• Osservazione astronomica presso la Cantina Tollo – Abruzzo

Dal 31 luglio:

• Dimaro Folgarida Space Week, Festival di Astronomia - Trentino

Tutte le date confermate, da luglio a ottobre, sono consultabili sul portale

Astrotourism.com al seguente link:

https://www.astrotourism.com/events/



CONTATTI ASTRONOMITALY

Siti web: www.astronomitaly.com | www.astrotourism.com

Social: www.facebook.com/astronomitaly | www.instagram.com/astronomitaly

Email: info@astronomitaly.com - Tel e Whatsapp: 346.0246014



Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia, vincitrice del

“Premio Talento Italiano”, riconoscimento nazionale promosso e ideato da Talenti

Italiani e SL&A, e del "Premio Italive" per il miglior evento enogastronomico d'Italia,

sostenuta da Legambiente Turismo, Associazione Italiana Turismo Responsabile,

Vivilitalia, Luiss School of Government, Federparchi e Federturismo Confindustria