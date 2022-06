Sperimentazione di innovazione sociale a Lecce: il 1° luglio il Demo Day del Progetto In-Community 30/06/2022 Sperimentazione di innovazione sociale a Lecce:

Venerdì 1° Luglio 2022 dalle ore 15.30 presso le Officine Cantelmo di Lecce si concluderà il primo ciclo di In-Community, il percorso di accelerazione per realtà del terzo settore sviluppato da The Qube all’interno di Pro Officine Mezzogiorno, un progetto realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD e Italiacamp.



In-Community è un percorso di accelerazione ed empowerment per realtà operanti nel Terzo Settore con l’obiettivo di creare una rete territoriale che sostenga la nascita di partnership nel campo dell’innovazione e dell’imprenditorialità sociale. In-Community è un ciclo che prevede la realizzazione di tre percorsi (2022-2023-2024) ognuno dedicato a tre organizzazioni che operano nel terzo settore. Il percorso si colloca all’interno di Pro Officine Mezzogiorno, un progetto di inclusione e rigenerazione sociale sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Italiacamp e realizzato con il Comune di Lecce, The Qube e l’IISS Galilei-Costa-Scarambone.



Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con la presentazione del progetto Officine Mezzogiorno e del percorso di accelerazione In-Community.

Interverranno successivamente le tre realtà operanti nel Terzo Settore che grazie al progetto In-Community hanno potuto beneficiare di servizi di accelerazione con formazione e mentorship dedicata, in particolare:



CulturAmbiente - organizzazione di volontariato attiva dal 2005 in attività di informazione e sensibilizzazione sulle pratiche sostenibili, ricerca e inchieste su abitudini, sprechi e abusi a discapito dell’ambiente.





Movidabilia - associazione di promozione sociale composta da una squadra di professionisti attivi nella progettazione di contesti sociali e culturali accessibili a tutti e a tutte, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità intellettive e/o relazionali, motorie e sensoriali.



Locomotive Jazz Festival - associazione che, in 12 anni di vita, ha coinvolto territori, realtà associative, musicisti internazionali e un pubblico attento e sensibile che cresce sempre di più. L’associazione Locomotive, inoltre, è impegnata attivamente nel sociale, da anni collabora con diverse realtà associative locali, ognuna con obiettivi e mission differenti, ma legate insieme dal desiderio di crescere e diffondere un’idea diversa di società.



L’evento proseguirà con la presentazione delle organizzazioni e casi di successo che operano nel mondo della social innovation che avranno il compito di raccontare la loro esperienza e ispirare con le loro storie le startup del percorso di incubazione, in particolare: Davide Zanoni, General Partner e Responsabile area investimenti di Avanzi Impact; Roberto Iannaccone, Senior Analyst di Fondazione Giordano Dell'Amore e Sonia Gennaro, Marketing & Communication Manager di Lita Crowdfunding.



Il Demo Day si concluderà con il lancio del secondo ciclo del percorso (2022-2023) e la presentazione delle modalità di candidatura seguito da un momento di dibattito, confronto e networking con i principali attori dell'innovazione del territorio.