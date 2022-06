LIBRINGIRO e l'ApeBiblioCamper dell'Associazione Pugliese Editori presentati stasera a Lecce 30/06/2022 APE-Associazione Pugliese Editori

con il sostegno di Regione Puglia, Istituto di Culture Mediterranee, Polo Biblio – Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce



presenta



LIBRINGIRO

Il progetto itinerante per la valorizzazione della bibliodiversità pugliese



L’Associazione Pugliese Editori scende in strada portando libri e autori direttamente al grande pubblico dei lettori e soprattutto dei non-lettori

Libringiro si presenta con una serie di iniziative, accomunate dalla cifra dell’incontro, dell’accessibilità e della sensibilizzazione, tutte realizzate grazie al nuovo BiblioCamper di APE, una libreria mobile attorno alla quale prendono vita dei veri e propri salotti letterari



Prima tappa di LIBRINGIRO a Bari dall’1 al 3 luglio in occasione di "Lungomare di libri"

Libri a bordo e autori pronti a raccontare le proprie storie, nelle piazze, nelle periferie, attraversando fiere, concerti e rassegne, dal nord al sud della Puglia, ma anche oltre. L’APE-Associazione Pugliese Editori scende in strada per raggiungere direttamente il grande pubblico dei lettori e soprattutto dei non-lettori, ovunque sarà possibile. Si tratta di un’azione di mobilitazione collettiva, se si considera che APE rappresenta e riunisce ventotto case editrici, tutte con sede in Puglia, che vogliono così mostrare, insieme, un nuovo dinamismo, volto alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale costituito, appunto, dall’editoria pugliese, intesa sia in termini di “maestranze” editoriali che di autori talentuosi, già noti o misconosciuti, rimarcando le specificità storiche, antropologiche ed artistiche squisitamente regionali del settore.



Sono questi i presupposti con cui nasce LIBRINGIRO, progetto vincitore del bando “Programma straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo” della Regione Puglia, realizzato da APE con il sostegno di Regione Puglia, Istituto di Culture Mediterranee, Polo Biblio–Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce. LIBRINGIRO si presenta con una serie di iniziative, accomunate dalla cifra dell’incontro, dell’accessibilità e della sensibilizzazione, tutte realizzate grazie ad un nuovo “mezzo” che permetterà il raggiungimento di sempre nuove mete. Sarà infatti la versatilità di un vero e proprio caravan, l’ApeBiblioCamper, brandizzato con il logo di progetto e attrezzato per diventare una libreria mobile attorno alla quale far prendere vita a dei veri e propri salotti letterari, a fare strada per riunire, libri, autori e lettori, reali o potenziali.



LIBRINGIRO è il progetto itinerante per la valorizzazione della bibliodiversità pugliese. La libreria temporanea custodita dall’ApeBiblioCamper, consentirà la consultazione, il prestito e l’acquisto dei volumi, periodicamente riassortiti grazie al contributo degli editori associati APE. Favorirà l’inclusione sociale e l’abbattimento delle barriere, garantendo libero accesso alla conoscenza, contro le disuguaglianze.



Farà tappa nei luoghi in cui si tengono eventi di rilievo, regionali ma anche sovra-regionali, in occasione dei quali la libreria potrà essere allestita anche con una selezione di volumi tematici inerenti i contenuti dell’evento (per esempio cinema, folklore, ecc.) oltreché di interesse generale, valorizzando ulteriormente l’evento stesso a cui si affianca. Vuol essere anche un’offerta letteraria – e un’eventuale occasione di approfondimento - per turisti e visitatori.

Potrà, comunque, anche rispondere a richieste di gruppi di cittadini, dando luogo a incontri con gli autori dal carattere estemporaneo, con l’intento di vivacizzare i luoghi urbani e conferire a ciascuna occasione un valore etico e sociale.



LIBRINGIRO ospiterà i volumi degli associati APE ma sarà anche presidio di cultura, incontro, comunicazione e scambio, in cui programmare cicli di attività mirate a divulgare l’offerta libraria pugliese: testi che è possibile definire prodotti a km 0 perché progettati e realizzati da imprese del territorio, simbolo dell’editoria indipendente. Non è un caso infatti che già dalla prima uscita di LIBRINGIRO, APE accolga case editrici, libri ed autori non solo delle ventotto case editrice associate ma anche di altre sigle editoriali pugliesi.



Il viaggio di LIBRINGIRO parte già domani, 1 luglio, da Bari, in occasione della seconda edizione di Lungomare di libri, la manifestazione letteraria diffusa che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia. In programma da venerdì 1 a domenica 3 luglio, Lungomare di libri è un progetto ideato dall’Assessorato alle Culture, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari, realizzata da Comune di Bari e Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell’ambito della programmazione dei Presìdi del Libro in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia e delle case editrici pugliesi.



LIBRINGIRO, con il suo ApeBiblioCamper, sarà in corso Vittorio Emanuele II - angolo piazza del Ferrarese venerdì 1 e sabato 2 luglio, mentre domenica 3 in lungomare De Tullio presso l’ingresso inferiore del Fortino Sant’Antonio. In programma una serie di incontri con autori e presentazione di libri, di associati APE e di altre nove case editrici della regione.



Venerdì 1 luglio

Ore 19:00 Francesco Mininni, Molti i professori, pochi i maestri (Adda), con Francesco Vitale; ore 19:30 Luigi Giorgino, Il cavallo della Sacra Corona (I Libri di Icaro), con Annamaria Minunno; ore 20:00 Teresa Petruzzelli, Una bella famiglia (Progedit) con Isabella Careccia; ore 20:30 Luigi Laguaragnella, Abbracci (Progedit), con Adele Porzia; ore 21:00 Massimo Trotta, Il potere degli alberi (Dedalo), on Sandra Lucente; ore 21:30 Marco Montrone, Bari inedita. Il mare e la sua città (Gelsorosso), con Annalisa Tatarella; ore 22:00 Anna Gomes, Racconti (Di Marsico), con Clelia Conte; ore 22:30 Andrea Quintili, Un passato perfetto (Edizioni Dal Sud), con Annamaria Minunno.



Sabato 2 luglio

Ore 18:30 Massimo Romano, Dal giaciglio del volo (Milella), con Piero Rapanà; ore 19:00 Trifone Gargano, Un paese guasto. Educazione civica con la letteratura (Cacucci); ore 19:30 Patrizia Caffiero, Il pianeta delle occasioni perdute (Musicaos), con Luciano Pagano; ore 20:00 Felice Alloggio, Quando gli Dei dell'Olimpo passarono per Bari Vecchia (Wip), con Piero Ladisa; ore 20:30 Vittorio Polito, Storie curiosità e proverbi (Wip), con Piero Ladisa; ore 21:00 Francesco Lanzo, Il bene in terra (Musicaos), con Luciano Pagano; ore 21:30Roberto De Bellis e Riccardo Resta, Notti mondiali (Edizioni di Pagina); ore 22:00 Giacomo Balzano, Amore ai nostri tempi (Besa Muci), con Ninni Perchiazzi e Daniela Avallone; ore 22:30 Antonio Gelormini, Vis a Vis (Edizioni Radici Future), e Benedetta Gelormini, Ancora di salvezza (Edizioni Radici Future), con Giuseppe Di Pace



Domenica 3 luglio

Ore 19:00 Teresa Musca, Gradi di separazione (Collettiva), con Simona Cleopazzo; ore 19:30 Cristina Carlà, Cartolina dal Salento (Collettiva), con Simona Cleopazzo; ore 20:00 Valentina Madonna, Le figlie delle onde (I Quaderni del Bardo), con Antonio Gelormini e Stefano Donno; ore 20:30 Roberto Del Giudice, Conversare con un sognatore (Schena), con Silvia Morfeo; ore 21:00 Emanuele Triggiani, L’arte in rosa (Edizioni di Pagina), con Maristella Trombetta; ore 21:30 Gianni Sebastiano, La distanza del dubbio (Florestano), con Annamaria Minunno.



L’Associazione Pugliese Editori nasce nel 2010 per promuovere l’attività culturale delle case editrici appartenenti, tutelare la bibliodiversità che gli editori mettono in campo attraverso i propri cataloghi e le proprie linee editoriali, instaurare un rapporto di fiducia e di conoscenza con il proprio territorio, anche attraverso strumenti di promozione della lettura, con festival, presentazioni di libri, percorsi culturali attraverso varie forme e luoghi.

Il libro è inclusione sociale e culturale e, partendo da questo fondamentale principio, l’Associazione Pugliese Editori svolge attività sul territorio regionale e nazionale portando tutto il proprio bagaglio culturale fatto di editoria di qualità, scelte coraggiose, indipendenza editoriale.

L’Associazione Pugliese Editori collabora, a più ampio respiro, con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e l’Associazione degli editori indipendenti (ADEI) e ha avviato da tempo rapporti con le associazioni di categoria delle biblioteche e dei librai.



“Attraverso il progetto LIBRINGIRO si vuol veicolare la lettura e l’incontro con il libro e la pluralità culturale direttamente sulle strade, nelle piazze, nei vicoli, nei luoghi di questa nostra regione, anche quelli che normalmente non sono deputati all’incontro con scrittori e scritture” - dice il presidente di APE Giovanni Chiriatti.

“Grazie al Biblio-Camper che ci è stato messo a disposizione dall’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, porteremo i nostri libri direttamente da voi, vi faremo conoscere le nostre proposte, i nostri autori e incontreremo il vostro entusiasmo”.



Gli associati APE sono: Adda editore, Besa Muci, Cacucci, Claudio Grenzi Editore, Collettiva edizioni, Editrice Rotas, Edizioni di Pagina, Falvision, Edizioni Gagliano, Gelsorosso, Giacovelli Editore, Giazira Scritture, Il Grillo, I Libri di Icaro, I Quaderni del Bardo, Kurumuny, L'arco e la corte, Les Flaneurs, Musicaos Editore, NowhereBooks, Pensa, Pietre Vive Editore, Progedit, Schena Editore, Terrarossa, Terra Somnia Editore, Vintage Editore, Wip edizioni.



Info Libringiro: mail ape.progettispeciali@gmail.com

Si può essere aggiornati seguendo

Facebook associazione pugliese editori

Instagram @associazione.pugliese.editori

o con l'hashtag #libringiro2022