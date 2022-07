CAPURSO CARTELLONE ESTATE 2022 "ABUSIAMO DI CULTURA. L'ESTATE CHE CREA DIPENDENZA". 150 appuntamenti da luglio a settemb 01/07/2022 CAPURSO

CARTELLONE ESTATE 2022

“ABUSIAMO DI CULTURA.

L’ESTATE CHE CREA DIPENDENZA”

150 appuntamenti da luglio a settembre



La città di Capurso annuncia la sua programmazione estiva, da luglio a settembre 150 appuntamenti per tutte le età animeranno la cittadina a sud est di Bari e richiameranno turisti con grandi nomi dello spettacolo e dalla cultura inseriti in un cartellone dal titolo volutamente forte “Abusiamo di cultura, l’estate che crea dipendenza”.



“Quando abbiamo concepito il programma abbiamo pensato ad una attività culturale che fosse al centro della vita di comunità con l’obiettivo di tenere i giovani impegnati sulla bellezza e lontano dalle brutture, dalle dipendenze negative”, commenta Michela Laricchia, primo cittadino di Capurso. “E così ha preso forma il nostro cartellone che contiene musica, cinema, teatro, arte, attività ricreative e sportive, per la maggior parte gratuite, rivolte a intere famiglie, con particolare attenzione, a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 14 anni di età”.



Ospiti della presentazione dell’intero cartellone ieri sera alla Biblioteca comunale sono stati, insieme al sindaco Laricchia anche don Vito Piccinonna, direttore della Caritas Diocesana, Pinuccio Fazio, papà di Michele, vittima innocente della malavita organizzata e Gianni Ciardo, uno dei protagonisti del cartellone estivo che hanno sottolineato l'importanza sociale delle attività culturali per riempire la vita dei ragazzi e tenerli lontani da brutti pensieri e frequentazioni.



Numerosi gli eventi gratuiti con Stefania Dipierro a luglio insieme a Gaetano Partipilo e Paolo Belli con la sua Big Band per “l’ottava” della Madonna del Pozzo, e poi i grandi eventi di cinema, teatro, danza, musica, organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio (alcuni con il pagamento di un ticket di ingresso) con Gianni Ciardo, Vito Signorile, Giorgio Panariello, Uccio De Santis, Chiara Civello, Roberto Vecchioni e Raphael Gualazzi, solo per citarne qualcuno.



Ma queste sono alcune delle iniziative di un cartellone completo di eventi rivolto anche ai più piccoli con giochi, laboratori educativi, danze nell’ambito dell’Open Village, rinnovato per la sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno e che coinvolge le realtà educative e del terzo settore della comunità capursese, con attività diurne e pomeridiane giochi e attività a partire dal 1° luglio.



Per andare un po’ più nel dettaglio dei primi giorni dell’estate capursese, partiamo da questo weekend con due big della comicità pugliese: sabato 2 luglio c’è Gianni Ciardo Show, con la partecipazione di Gianni Rutigliano (ore 21, evento a pagamento in piazza Libertà) e domenica 3 luglio Uccio De Santis presenta “Vi presento il mio Mudù” (ore 21, evento a pagamento in piazza Libertà), a cura di aps Capurso New Events.

Il 7 luglio con Stefania Dipierro parte la XX edizione del Multiculturita Summer Festival che ospiterà, Chiara Civello (14 luglio), Roberto Vecchioni (15 luglio) e Raphael Gualazzi (16 luglio).

Il 13 luglio arriva a Capurso, inserito nella rassegna “La Puglia che ride” a cura dell’associazione Promolab716, Giorgio Panariello in “La favola mia”, spettacolo con cui il comico toscano festeggia i suoi primi 20 anni di carriera con i grandi classici del suo repertorio.

E ancora tanto teatro con la XX edizione della Rassegna del teatro amatoriale, che parte il 9 luglio e il 10 vedrà ospite Vito Signorile in “Ragù” (evento a pagamento. Cortile scuola San Giovanni Bosco). La terrazza della biblioteca Giuseppe D’Addosio, inaugurata quest’anno, ospiterà incontri letterari e presentazioni di libri a cura de “Il libro parlante”; mentre la villa comunale si trasformerà in un’arena cinematografica per “Leggende del cinema” con la proiezione di film cult da Federico Fellini a Dino Risi e la grande apertura con la proiezione di “Ennio” capolavoro del 2021 con la regia di Giuseppe Tornatore.



Ma il vero cuore di questo cartellone saranno i lunghi festeggiamenti della Festa Grande per la Madonna del Pozzo, che ritornano dopo due anni di fermo a causa del covid e che vede insieme il lavoro sinergico di Comune, Comitato Feste Patronali e comunità francescana della Chiesa della Madonna del Pozzo.



Il cartellone si chiuderà a fine settembre con la storica iniziativa “Sindaci ai fornelli” a cura di RP Consulting e Compagnia della lunga tavola (Pala Padovano), senza dimenticare anche l’importanza della solidarietà e del dono grazie alle giornate della donazione organizzate da Avis al Pala Padovano nei giorni 10 luglio, 27 agosto e 25 settembre.



«È doveroso per me ringraziare, per il lavoro fatto e per quello che faranno, i consiglieri delegati alla Cultura e alla Biblioteca Giovanni Locorotondo e Mariangela Giordano, l’assessore ai Servizi Sociali Mariella Romano e la consigliera Rosanna di Gemma per la gestione dell’Open Village, oltre a tutti gli altri assessori e consiglieri direttamente e indirettamente coinvolti da questo grande lavoro di squadra» conclude il Sindaco Michele Laricchia.



Tutto il programma è disponibile su www.comune.capurso.bari.it, sul QRCode scansionabile da manifesti e locandine e qui di seguito.



IL PROGRAMMA COMPLETO



Sabato 2 luglio – ore 21

Gianni Ciardo Show, con la partecipazione di Gianni Rutigliano.

Evento a pagamento a cura di aps Capurso New Events. Piazza Libertà.



Domenica 3 luglio – ore 21

Uccio De Santis presenta “Vi presento il mio Mudù”.

Evento a pagamento a cura di aps Capurso New Events. Piazza Libertà.



Open Village: tutti i lunedì dal 4 luglio

ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Danze in gruppo.

A cura dell'asd Dynamic Lab. Parco Sandro Pertini.

Ore 17:30 - Small & Large Club - Lezione di calcio.

A cura dell'associazione Capursello. Stadio dell'Amicizia.

Ore 18: Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Villa Comunale.



Lunedì 4 luglio – ore 9

Inizio attività Open Village. Parco Sandro Pertini.

Campo estivo per ragazzi/e dai 5 ai 14 anni di età, con attività diurne, pomeridiane e serali.



Open Village: tutti i martedì dal 5 luglio

ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Lezioni di Volley.

A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro Pertini.

Ore 17 – Small Club – Laboratorio artistico. A cura dell'aps Progetto Pleiadi. Parco Sandro Pertini.

ore 17:30 - Small & Large Club – Lezioni di Basket.

A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro Pertini.

Ore 18: Large Club – Beatbox. A cura di aps Civitas Mariae. Parco Sandro Pertini.



Open Village: tutti i mercoledì dal 6 luglio

ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Lezioni di Danza. A cura di Capurso Danza (Academic – Dimensione Danza – Galleria della Danza). Parco Sandro Pertini.

Ore 17 – Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.

ore 17:30 - Small & Large Club – Giochiamo con i Nonni.

A cura di Azione Cattolica. Centro sociale anziani – Palazzo Venisti.

Ore 18:30 – Small & Large Club – Atletica leggera.

A cura di asd Bio Ambra New Age. Stadio dell'Amicizia.



Open Village: tutti i giovedì dal 7 luglio

ore 17:30 - Large Club – Abusiamo di... A cura di aps Civitas Mariae e Serd. Villa comunale.

Ore 18: Small & Large Club – Lezione di scacchi. A cura di Ute Re del Tempo. Parco Sandro Pertini.



Giovedì 7 luglio

ore 7:30 - Small & Large Club – Giochi in piscina. A cura di Aps Ecotour. Largo San Francesco.

ore 20.30 - Open Village: Cinema Sotto le Stelle. Proiezione del film “Spirit. Il ribelle”.

A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.

Ore 21 - Festeggiamo la XX edizione del Multiculturita Summer Festival.

Stefania Dipierro: “Dichiarazioni d’Amore” feat. Gaetano Partipilo. Villa Comunale.



Open Village: tutti i venerdì dal 8 luglio

ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi. A cura di Aps Civitas Mariae. Parco Sandro Pertini.

Ore 17 – Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.

ore 17:30 - Small Club – Le favole fanno bene. A cura di aps Progetto Pleiadi. Villa Comunale.



Venerdì 8 luglio – ore 20.30

Open Village: DJ Set con MauRiccio DJ.

Gusto in-Dipendente. Degustazione di prodotti gastronomici home-made.



Sabato 9 luglio – ore 21

XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta “Kedda dì”. Compagnia VentisetteUndiciSettantanove. Evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi.

Cortile scuola San Giovanni Bosco.



Domenica 10 luglio – ore 21

Festeggiamo la XX edizione Rassegna del teatro amatoriale.

Vito Signorile in “Ragù”. Evento a pagamento. Cortile scuola San Giovanni Bosco.



Lunedì 11 luglio – ore 20:30

Open Village: Calcio Balilla Umano. A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.



Martedì 12 luglio – ore 20:30

Il Libro Parlante presenta "Fuori terra. Non scordare la fisarmonica". Incontro con l'autrice Mariella Procaccio. Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.



13-16 luglio – dalle ore 18:30

Beer & Wine Village. A cura di BeverEasy Luxury Drink.

Villa Comunale.



Mercoledì 13 luglio – ore 21

La Puglia che ride presenta Giorgio Panariello in “La favola mia”.

Evento a pagamento a cura di Promolab716. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.



Giovedì 14 luglio

ore 7:30 - Small & Large Club – Giochi in piscina. A cura di Aps Ecotour. Largo San Francesco.

ore 21 - XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Chiara Civello in concerto.

Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.



Venerdì 15 luglio – ore 21

XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Roberto Vecchioni con “L'infinito Tour”. Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.



Sabato 16 luglio – ore 21

XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Raphael Gualazzi con “Bar del Sole”.

Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.



Domenica 17 luglio - ore 20

Celebrazione per l’intronizzazione della Madonna.

A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Sagrato Basilica.



Lunedì 18 luglio – ore 19:30

Open Village: Abusiamo di Scienza. A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.



18-29 luglio – dalle ore 19

Open Village: Luglio Sport. Tornei di Calcio a 5, Pallavolo e Basket. Parco Sandro Pertini.



Martedì 19 luglio

ore 20.30 - Il Libro Parlante presenta “Lo strano caso delle sorelle Bedin”. Incontro con l'autrice Chicca Maralfa. Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.

Ore 21 - Open Village: Un selfie con l'Universo. Laboratorio astronomico del Planetario di Bari. A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.



Mercoledì 20 luglio – ore 21

LovePlay in concerto. Tributo ai Coldplay. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Giovedì 21 luglio

ore 7:30 - Small & Large Club – Indiana Park. A cura di Aps Ecotour. Largo San Francesco.

ore 21 - Banana Republic Band. Omaggio a Dalla e De Gregori.

A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Venerdì 22 luglio

ore 17 - Open Village: Spereo Experience. Tour multisensoriale nelle Grotte di Castellana.

A cura della coop. Ecotour. Partenza da Largo San Francesco.

ore 21 - Insieme. Tribute band di Mina e Battisti. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Sabato 23 luglio – ore 21

XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta “Coppia aperta quasi spalancata”. Compagnia Artemisia. Evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi.

Cortile scuola San Giovanni Bosco.



Lunedì 25 luglio – ore 19:30

Open Village: Abusiamo di Scienza. A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.



Martedì 26 luglio - ore 20

Festa dei nonni. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Chiostro della Basilica.



Mercoledì 27 luglio – ore 20.30

Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del film “Dililì a Parigi”.

A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.



Giovedì 28 luglio – ore 7:30

Small & Large Club – Al mare con i Nonni. A cura di Aps Ecotour. Largo San Francesco.



Sabato 30 luglio – ore 21

XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta “Decameron”. Compagnia Onirica. Evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi. Cortile scuola San Giovanni Bosco.



Lunedì 1 agosto – ore 20.30

Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del film “Il ritorno di Mary Poppins”.

A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.



Martedì 2 agosto

ore 20 - Festa per il Perdono di Assisi. Con la partecipazione degli Sbandieratori Civitas Mariae. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.

20:30 - Il Libro Parlante presenta “Terraròss ind'allu core”. Incontro con l'autrice Sandra Tarantino. Piazzetta del SS. Salvatore.



Mercoledì 3 agosto – ore 20

Vent'anni senza Giulio. Una serata dedicata a Giulio Centrone in occasione del ventennale dalla scomparsa. Conferenza. Piazza Umberto I.



Giovedì 4 agosto – ore 20.30

Open Village: DJ Set & Schiuma Party con MauRiccio DJ.

A cura di coop. Terrapulia. Villa Comunale.



Lunedì 8 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Roma Spogliata”. Piazza Umberto I.



Martedì 9 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Colin e Mariett e ci ald stè?”. Piazza Umberto I.



Giovedì 11 agosto – ore 21

Open Village: Il Carnevale d'Estate. Balli e ricordi della più antica tradizione capursese.

A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.



Venerdì 12 agosto – ore 21

La Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di Maschera”.

Piazza Umberto I.



Lunedì 15 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Battisti Bazar”. Piazza Umberto I.



Martedì 16 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “My fair Bari”. Piazza Umberto I.



Sabato 20 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Ennio”. Regia di Giuseppe Tornatore.

A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Lunedì 22 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “I Vitelloni”. Regia di Federico Fellini.

A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Martedì 23 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Totò, Peppino e la Malafemmena”. Regia di Camillo Mastrocinque. A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.



Mercoledì 24 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Il sorpasso”. Regia di Dino Risi. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.



Dal 26 al 29 agosto

La Festa Grande: Madonna del Pozzo 2022. A cura del Comitato Feste Patronali. Centro urbano.



Domenica 28 agosto

ore 9 - Santa Messa e processione dell'incerata. Sagrato Reale Basilica.

ore 21 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale. Sagrato della Basilica



Martedì 30 Agosto - ore 20

Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Largo Piscine.



Venerdì 2 settembre – ore 21

V edizione Festival Performing Arts. A cura dell'asd Dynamic Lab. Villa Comunale.



Sabato 3 settembre

ore 20:30 - Premio Capursese dell'anno. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.

Ore 21.15 - A seguire il musical “Cattedrale”. Liberamento tratto da Notre Dame de Paris.

Compagnia Atto Terzo. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.



Domenica 4 settembre

Tutto il giorno - Fiera dell'Ottava.

ore 19 - Celebrazione conclusiva della Festa della Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.

Ore 21 – Paolo Belli Big Band in concerto. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.



Martedì 6 settembre – ore 21

Spettacolo teatrale “Cambia la tua vita con Ciak” di e con Gianmarco Maria Cro'.

Piazzetta del SS. Salvatore.



8-11 settembre – ore 17:30

Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Esposizione opere. A cura dell'associazione Bona Sforza. Sala don Domenico Tanzella. Basilica Madonna del Pozzo.



9-10-11 settembre – ore 20

Capurso Danza. A cura delle scuole Academiv, Dimensione Danza, Galleria della Danza.

Villa comunale.



Domenica 11 settembre – ore 16

Open Village: Amico nel Regno degli Scacchi. Torneo di scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese e di UTE Re del Tempo. Piazza Umberto I.



Martedì 13 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico". Incontro con l'autore Renato Villani.

Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.



Sabato 24 settembre – ore 19

Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Premiazioni.

A cura dell'associazione Bona Sforza. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.



Lunedì 26 settembre – ore 20.30

Sindaci ai fornelli. A cura di RP Consulting e Compagnia della lunga tavola. Pala Padovano.



Martedì 27 settembre – ore 19.00

Il Libro Parlante presenta "Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in Musica". Incontro con l'autrice Maria Patavia. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.



