FCI Puglia: Mediofondo amatori a Grottaglie e le rappresentative giovanili in viaggio per il Piemonte e la Basilicata 02/07/2022 FCI Puglia: Mediofondo amatori a Grottaglie e le rappresentative giovanili in viaggio per il Piemonte e per la Basilicata



GROTTAGLIE – Una novità del calendario amatoriale pugliese del Giro dell’Arcobaleno è la Mediofondo Città di Grottaglie a cura dell’Asd Bikemania. Nell’omonima città famosa per le ceramiche, si gareggia domenica 3 luglio su un percorso unico di circa 90 chilometri suddiviso a sua volta in un circuito di 29 chilometri da ripetersi 3 volte con partenza ufficiosa da via Amendola, ufficiale da via Parri e arrivo in via Campitelli.



Il circuito di 29 chilometri presenta una salita lunga 9,5 chilometri con pendenza media del 4%, successivi tratti vallonati, una discesa tecnica e insidiosa di circa 3 chilometri. La gara avrà un dislivello complessivo di circa 950 metri, ritrovo per tutti i partecipanti alle 7:00 in via Amendola con start fissato alle 9:00.



SQUILLARIO (PIEMONTE) – In avvicinamento ai Campionati Italiani Giovanili esordienti-allievi di Darfo-Boario Terme (9-10 luglio), tiene banco in Piemonte come prova generale la 71°edizione del Trofeo Squillario per allievi, che si terrà a Piatto (Biella), cui la rappresentativa regionale pugliese avrà l’onore di prendere parte domenica 3 luglio con Dario Cammisa (Asd 1D+ 1 Dente in Più), Andrea Masciulli (Asd 1D+ 1 Dente in Più), Antonio Regano (Andria Bike), Luca Bardi (Asd 1D+ 1 Dente in Più) e Francesco Gallo (Canusium Bike).



VIGGIANO (BASILICATA) - Dare continuità all’attività giovanile nel fuoristrada che in questi ultimi tempi attraversa certamente il suo periodo più florido. E sarà nuovamente così per la rappresentativa regionale FCI Puglia che sarà chiamata a partecipare alla quarta prova di Coppa Italia Giovanile il 3 luglio a Viggiano in Basilicata.



Su indicazione del tecnico regionale fuoristrada Francesco De Lorenzo, la Puglia schiererà ben due rappresentative: una prima con Simone Massaro (Andria Bike – allievo secondo anno), Marco Russo (Team Go Fast Puglia – allievo secondo anno), Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino – esordienti primo anno), Francesco Dell’Olio (Ludobike Scuola di Ciclismo – esordienti primo anno) e Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike – allieve donne secondo anno) che tanto bene hanno fatto nella precedente gara di Courmayeur. A questa rappresentativa se ne aggiunge un’altra con Mattia Zollino (Maglie Bike) e Antonio Pio Cerbino (GSC Grottaglie) tra gli allievi primo anno, Mirco Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Daniel Bianchi tra gli esordienti secondo anno e l’unica donna allieva primo anno Denise Schito (Maglie Bike).



- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466

- Twitter https://twitter.com/PugliaFci

- Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/