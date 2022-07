Buona Puglia Food Festival: a Barletta ultimo giorno di apertura al pubblico per l'evento di punta del Food&Wine 02/07/2022 Buona Puglia Food Festival: a Barletta ultimo giorno di apertura al pubblico per l'evento di punta del Food&Wine pugliese



Questa sera, domenica 3 luglio, dalle 18.00 alle 24.00, negli splendidi spazi del Castello di Barletta, ultima apertura al pubblico del Buona Puglia Food Festival, la kermesse che dal 1 al 5 luglio (gli ultimi due giorni sono riservati agli addetti ai lavori) sta presentando con grande successo il meglio dell'agroalimentare proveniente da tutto il territorio pugliese, dal Gargano fino al Salento: formaggi freschi e stagionati; marmellate, conserve e sottoli; pizze gourmet; focacce, panzerotti, prodotti da forno; salumi artigianali e carni pregiate; dolci tradizionali pugliesi; rosoli, liquori e birre artigianali. Il pubblico sta avendo modo non solo di conoscere i prodotti in esposizione ma anche di degustarli e di acquistarli. Nel corso della manifestazione - nel contesto dell'evento Rosati in Terra di Rosati giunto alla sua 25a edizione - grande spazio viene dedicato ai vini Rosati, una delle espressioni più raffinate dell'enologia regionale di cui vengono presentate più di 50 etichette. Le degustazioni dei vini e delle altre specialità hanno luogo presso i banchi di assaggio curati dai sommelier AIS che suggeriscono i migliori abbinamenti. Il pubblico potrà quindi votare il proprio Rosato preferito al quale sarà assegnato un Premio Speciale a fine manifestazione.



L'evento è accessibile con biglietto acquistabile on line sul sito Eventbrite.it [http://url.sm/1zam]. I ticket sono disponibili nei limiti consentiti dalla capienza del luogo. Lo stesso biglietto consente l'accesso al Castello, alla Pinacoteca e al Museo di Federico II e include la degustazione libera dei vini e degli oli, un bicchiere da degustazione + sacca portabicchiere (solo per i visitatori adulti); gli show cooking con noti chef (special guest Federico Fusca); l'accesso al Mercatino delle Eccellenze Agroalimentari. Ai Rosati saranno dedicate anche le giornate del 4 e 5 luglio che, come già accennato prima, tra selezioni dei vini migliori e premiazioni, sono riservate agli addetti ai lavori; il pubblico avrà tuttavia la possibilità di partecipare alle due cene, curate dagli chef di Buona Puglia e chef ospiti, che si terranno in due ristoranti di Barletta: la prima, il 4 luglio, avrà luogo presso il ristorante Bacco, con degustazione dei vini Rosati selezionati; la seconda, il 5 luglio, si terrà infine presso il ristorante Antica Cucina, con degustazione dei vini Rosati premiati nelle ore precedenti. Entrambe le cene saranno aperte a tutti e sono prenotabili sul sito Eventbrite.it [v. link sopra].



La manifestazione è organizzata dall'Associazione “Buona Puglia – Gusto da visitare”, sodalizio con sede a Ceglie Messapica (Brindisi) ed è presentata da Nick Difino (autore, divulgatore di food-culture e conduttore televisivo) e Fiorella Perrone (storica e redattrice enogastronomica per Gambero Rosso).



Castello di Barletta

P.zza Castello

Orario: dalle 18.00 alle 24.00

Ticket: 15 euro in prevendita on line su Eventbrite.it e 20 euro al botteghino (15 euro per i ragazzi da 12 a 17 anni; gratuito per i bambini fino a 11 anni; i minori non avranno accesso agli alcolici).