Conversano (Bari) - Master premiata con l’Apulian Sustainable Innovation Award 2022 04/07/2022 Master premiata con l’Apulian Sustainable Innovation Award 2022



Il Gruppo di Conversano riceve il premio ASIA promosso da Confindustria Puglia per le buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile, con il programma di CSR Masterability.





Il Gruppo pugliese Master, leader globale nella progettazione e produzione di accessori per serramenti in alluminio, con base a Conversano, è tra le imprese finaliste e vincitrici della II edizione del Premio “Apulian Sustainable Innovation Award” (ASIA), promosso da Confindustria Puglia, con l’obiettivo di far conoscere e stimolare le buone pratiche orientate allo sviluppo sostenibile così come prefissato dall’Agenda 2030.



Il Gruppo Master si è distinto per la qualità e l’efficacia della sua azione nell’implementare l’innovazione di impresa e ridurre l’impatto ambientale e l’impronta ecologica, aggiundicandosi il Premio per la “Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile dell’anno – categoria medie e grandi imprese”.



Oggetto della valutazione di una speciale giuria composta da Confindustria, Federchimica, ARPA Puglia, Legambiente, Dipar, CNR e Università di Bari “Aldo Moro”, è stato Masterability, il programma di Corporate Social Responsibility di Master Italy, che fissa alcune attività in linea con gli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (SDG’s).



«Questo premio prestigioso è un altro riconoscimento del costante l'impegno dell’azienda nei confronti del territorio, della sostenibilità ambientale e delle persone che si esplica attraverso il programma Masterability - spiega Annacarla Loperfido, HR AND ORGANIZATION DIRECTOR del Gruppo Master – impegnandosi con tre P (People, Prosperity, Planet) a garantire dignità, uguaglianza e vite prospere dei lavoratori, e proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future».



Master, infatti, si è affermata come modello virtuoso di economia circolare, attraverso politiche diffuse di responsabilità ambientale (Master è stata la prima azienda del settore a definire una metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 certificata da un accordo con il Ministero della Transizione Ecologica), e innovative politiche aziendali e di welfare (attività extra-lavorative e sostegno alle famiglie attraverso un programma di borse di studio per i figli dei dipendenti).



Dal 2019 al 2021 Master è stata riconosciuta tra le aziende italiane d’eccellenza, secondo la classifica “Best Managed Companies” (BMC) stilata da Deloitte, e nel 2021 ha vinto il premio “Welfare Champion”, classificandosi tra le prime 100 imprese italiane ad essere premiate dal “Welfare Index PMI”.