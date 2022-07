Grecia-Italia CROSS BORDER EVENTS - Lefkada, 6-8 luglio 04/07/2022 INTERREG AI SMART - EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME

INTERREG V/A GREECE-ITALY 2014-2020



CROSS BORDER EVENTS - Lefkada, 6-8 luglio





In programma dal 6 all’8 luglio 2022 a Lefkada (Grecia), gli eventi Cross Border, organizzati dalla Regione delle Isole Ionie nell’ambito del progetto AI SMART “Adriatic Ionian Small Port Network” finanziato dal Programma Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020. Obiettivo del progetto AI SMART, rientrante nell’Asse Prioritario 3 - Sistema dei trasporti multimodale e sostenibile, è quello di implementare e sviluppare una rete portuale comune in area adriatico-ionica, fondata sul concetto di "porto intelligente, verde e integrato" e orientata a collegare i piccoli porti dei Paesi transfrontalieri coinvolti, e di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio, inteso come parte dei corridoi intermodali paneuropei (TEN T). Ciò consentirà lo sviluppo di modalità sostenibili di trasporto, in accordo con gli obiettivi della Strategia Europea 2020, per una crescita intelligente che valorizzi le risorse naturali e paesaggistiche dell'entroterra.



L’iniziativa, che prevede una ricca agenda di appuntamenti, sarà un’occasione per focalizzare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti del progetto, sulle attività e sugli obiettivi previsti. Nello specifico, si prevede per la giornata del 6 luglio un Workshop Tecnico incentrato sui servizi di collegamento tra le aree oggetto di interesse forniti dalla Piattaforma AI SMART e sulle informazioni utili che quest’ultima è in grado di restituire, oltreché sulle metodologie e la definizione di indicatori e standard di alta qualità relativi ai servizi di trasporto "verde, sostenibile e inclusivo" da adottare nei porti a livello transfrontaliero. La giornata si concluderà con una vista nel porto di Nydri oggetto di interventi infrastrutturali finanziati dal Progetto AI SMART e con un incontro di Gestione e coordinamento.



Il programma del 7 luglio prevede un focus sugli obiettivi passati e futuri del Programma Interreg Grecia-Italia 2014-2020 e sulle numerose opportunità legate al periodo di programmazione 2021-2027 che sta per partire. Si procederà, successivamente, all’analisi dei risultati progettuali raggiunti fino a questo momento.



Gli eventi si concluderanno in data 8 luglio con la visita in loco del porto di Mytikas che, da tempo, ha avviato i lavori di infrastrutturazione e di sistemazione dell'area portuale al fine di incrementare la qualità dei servizi portuali forniti agli utenti e di creare servizi turistici integrativi.



Per la Regione Puglia, interverranno agli eventi Irene di Tria – Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Matilda Mali – Project Manager del progetto AI SMART, Domenico Zonno - Funzionario della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Vitantonio Renna – Funzionario della Sezione Infrastrutture per la Mobilità



Gli eventi si configurano come un momento importante dedicato al confronto e al dialogo tra i portatori di interesse del comparto marittimo e portuale e gli operatori esperti del settore, tra i quali enti pubblici e privati.



Per partecipare, occorre registrarsi al seguente link https://bit.ly/3OqxRiG scegliendo se seguire l’evento in presenza o da remoto.

Per seguire gli eventi da remoto, occorre collegarsi al seguenti link: https://bit.ly/3nsX5kp