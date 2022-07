“Venti di Passione”:a Spongano uno spettacolo di danza e musica a conclusione della prima edizione del Giro dei Venti 04/07/2022 “Venti di Passione”:

In Piazza Vittoria, danze e musiche greche e salentine hanno accompagnato gli spettatori in un mix di culture e tradizioni della Magna Grecia introducendo il momento delle premiazioni.





Spongano (LE), 1 luglio 2022 - Per celebrare la conclusione del “Giro dei Venti”, cinque giorni indimenticabili all’insegna di sport e benessere, dalle ore 18:30 di venerdì 1 luglio, il paese di Spongano è stato animato da una grande festa, con l’apertura dei cortili di alcuni dei palazzi storici più iconici del paese, per regalare al pubblico degustazioni di prodotti tipici locali. I cortili di Palazzo Bacile, Masseria La Macchiola e Palazzo Rizzo sono stati il punto di partenza per ballerini e musicisti, che, attraverso un corteo danzato e suonato, hanno coinvolto e animato le strade del paese, dirigendosi verso Piazza Vittoria.



Qui, a partire dalle ore 20.00, ha avuto luogo lo spettacolo “Venti di Passione”. Un vero e proprio percorso attraverso le tradizioni che caratterizzano le due terre meravigliose del Salento e della Grecia, che hanno ospitato Il Giro dei Venti. Se il vento ha giocato un ruolo fondamentale nella gara, è così tornato a essere predominante anche nello spettacolo conclusivo, rappresentando l’anello di congiunzione tra manifestazione sportiva e spettacolo culturale.



Organizzato da Muse Milano, "Venti di Passione" ha visto Samanta Demontis, professore della Società Internazionale Danza Classica Marika Besobrasova, nelle vesti di direttore artistico. Sul palco i momenti di musica e di ballo sono stati inframmezzati da momenti di pura narrazione.



Nelle vesti di narratore d’eccezione attraverso questo speciale viaggio tra Puglia e Grecia, Germano Lanzoni, celebre attore, comico e webstar ha introdotto la serata e accompagnato il pubblico nel corso di questo splendido viaggio. Ad affiancarlo nella premiazione delle squadre vincitrici della competizione Francesca Parisella, giornalista e conduttrice tv.

La colonna sonora tradizionale dello spettacolo è stata curata dalla compagnia musicale Arakne Mediterranea, specializzata in musica tradizionale salentina.



Nel rispetto delle tradizioni, hanno presenziato dei ballerini locali di pizzica, insieme a delle esibizioni di sirtaki greco e di una danza tipica delle isole Ioniche. Al termine dello spettacolo, musica e intrattenimento dal vivo hanno continuato ad animare il centro di Spongano per la serata.



“Ho sempre immaginato Il Giro dei Venti come un’occasione per valorizzare il territorio, la cultura e l’industria del turismo pugliese. Trapiantato a Milano per lavoro, città che mi ha formato professionalmente, volgo ora lo sguardo verso la mia terra d’origine: un gioiello che catalizza attenzione da parte del mondo intero e sento di dover dare il mio personale contributo. In quest’ottica il Giro dei Venti rappresenta il mio omaggio alla Puglia. Se questa manifestazione sportiva si rivelerà per qualcuno un’occasione per scoprire e perdersi tra le meraviglie del territorio, sarò riuscito nel mio intento”, commenta il Cavaliere Sergio Filograna, fondatore di Workness e ideatore de Il Giro dei Venti.



Nata come sportiva, la manifestazione, dopo aver mostrato il suo lato culturale attraverso lo spettacolo conclusivo, si è trasformato in evento artistico. Tra il 1° e il 3 luglio al Palazzo di Spongano, Other size Gallery, galleria d’arte promotrice di cultura e di sensibilità artistica, in collaborazione con Fine Aptitude, ha proposto una selezione di opere dedicate all’evento, alcune delle quali disponibili al seguente link