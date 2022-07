LA SCENA DEI RAGAZZI - ESTATE A PUTIGNANO, FAMIGLIE A TEATRO CON IL BIGLIETTO SOSPESO 05/07/2022 Comune di Putignano

LA SCENA DEI RAGAZZI - ESTATE

A PUTIGNANO, FAMIGLIE A TEATRO CON IL BIGLIETTO SOSPESO



Introdotto il “biglietto sospeso” da destinare alle famiglie meno fortunate della città.

Acquisto biglietti all’Infopoint di Putignano.



Prosegue a Putignano l’edizione estiva de “La scena dei ragazzi”, appuntamenti con il teatro dedicato ai più piccoli e alle famiglie a cura del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Andrà in scena domenica 10 luglio, alle ore 21:00 al Chiostro Comunale, lo spettacolo Jack e il fagiolo magico (una storia tra terra e cielo).



È possibile acquistare in anticipo i biglietti al costo di 3,00€ e senza costi di prevendita dall’Infopoint di Putignano, sito in piazza Plebiscito, dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 15-19, dal venerdì alla domenica ore 9-21. Sempre presso l’Infopoint di Putignano è possibile acquistare uno o più biglietti sospesi da destinare, per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di Putignano, alle famiglie meno fortunate della città. Un’occasione per consentire a tutte e a tutti di vivere la magia del teatro.



Jack e il fagiolo magico andrà in scena a Putignano domenica 10 luglio. Da un’idea di Maria Pascale, con Maria Pascale, voce registrata Lorenzo Gubello, testi, regia e scene Michelangelo Campanale, assistente alla regia Annarita De Michele, assistente alla scenotecnica e costumi Maria Pascale, registrazioni audio Michelangelo Volpe. Ispirato a una fiaba della tradizione orale inglese, lo spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza. Una storia emblematica che l’attrice, burattinaia e macchinista Maria Pascale restituisce al pubblico dei piccolissimi e dei suoi accompagnatori attraverso il gioco della narrazione e della messa in moto di una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato sulla scena è un mobile fatto di parole, gesti e materia che crea la storia nel gioco, strada maestra della conoscenza della realtà e dell'animo umano.

Età consigliata 2-8 anni.



I PROSSIMI SPETTACOLI



Domenica 21 agosto, ore 21:00 per le vie del centro storico di Putignano, Cantastorie a pedali e artisti di strada della compagnia Teatro dei Leggeri.

Ingresso gratuito. Età consigliata 5-10 anni.



Domenica 18 settembre, ore 21:00 al Chiostro Comunale di Putignano, Bianca come la neve – Il racconto dell’ultimo nano della compagnia Crest.

Biglietto € 3,00 in vendita la sera dello spettacolo o all’Infopoint di Putignano. Età consigliata da 4 anni.