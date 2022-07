Anche in Puglia oltre 18.000 Testimoni seguiranno il Congresso 2022 dei Testimoni di Geova 05/07/2022 Un evento mondiale all'insegna della pace

Il congresso virtuale dei Testimoni di Geova “Cercate la pace”

sarà disponibile in oltre 500 lingue



BARI – 25/06/2022 Mentre la guerra in Europa preoccupa e domina l'attenzione dell'opinione pubblica, gli oltre 18.000 Testimoni di Geova della Puglia si uniranno a milioni di persone nel resto del mondo per il loro congresso annuale. Quest’anno il tema è “Cercate la pace”.



"Questo congresso è la dimostrazione che raggiungere la pace è possibile: i Testimoni di Geova si riuniranno a livello mondiale, anche in zone di conflitti come la Russia e l’Ucraina, per seguire in contemporanea questo entusiasmante programma”, ha affermato Giuseppe Carbonara, portavoce locale dei Testimoni di Geova. “Il valore dei principi biblici supera i confini nazionali, le differenze etniche e le barriere linguistiche”.



I Testimoni di Geova organizzano congressi in tutto il mondo da oltre 100 anni. Anche quest’anno, come avvenuto negli ultimi due anni a motivo della pandemia, il congresso si terrà in modalità virtuale. Il programma sarà suddiviso in sei appuntamenti video che saranno pubblicati gradualmente nei mesi di luglio e agosto. La prima parte del programma sarà disponibile per lo streaming o il download a partire dal 27 giugno 2022.



Giuseppe Carbonara aggiunge: “Gli argomenti di quest’anno ruotano attorno al tema della pace e toccano vari aspetti della vita. Si parlerà di come avere pace interiore nonostante malattie, problemi economici, disastri naturali o altre difficoltà, e di come mantenere rapporti pacifici con gli altri e all’interno della famiglia. E poi verrà spiegato perché l’amicizia con Dio può portare alla vera pace”.



Tutti sono invitati a seguire l'evento dal sito jw.org, o tramite l'applicazione gratuita JW Library, nella sezione JW Broadcasting, oppure su varie piattaforme di streaming. Il programma è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione.



Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.