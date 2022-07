Cus Bari nuoto: Terzo posto nei campionati regionali per gli Esordienti A 05/07/2022 Sabato 2 e domenica 3 luglio nella piscina del Centro Universitario Sportivo di Bari si sono svolte le finali dei Campionati regionali dedicati agli atleti della categoria Esordienti A (ragazzi 11-12 anni, ragazze 12-13 anni), nelle quali il Cus Bari si è qualificato al terzo posto, ottenendo 1 medaglia d’oro, 2 argenti e 4 bronzi.



I giovani nuotatori biancorossi si sono distinti tra le tante società che hanno partecipato al campionato. A medaglia sono arrivati Lorenzo Blasi che in tutte le gare che ha disputato ha conquistato il podio, 400 misti (oro), 100 rana (argento), 200 rana (bronzo) e 200 dorso (bronzo); Ginevra Giurlando bronzo nella gara dei 200 misti; la squadra maschile che nelle due staffette 4x100 stile libero (Lorenzo Blasi, Francesco De Ruvo, Davide Galluzzi e Giacomo Carofiglio) ha ottenuto l’argento e nella 4x100 mista (Lorenzo Blasi, Marco Pansini, Davide Galluzzi e Giacomo Carofiglio) il bronzo.



Molto bene hanno fatto anche Daniele Arborea, Alessandro D’Ambrosio, Carlotta Lopez, Giorgia Maria Milella e Antongiulio Paladino.



Davanti al Cus Bari si sono posizionate la Icos Sporting Club e la Netium ssd di Giovinazzo (Ba), società affermate in Puglia. La prima con le sue numerose vasche dislocate nella regione ha un bacino di utenza abbastanza largo; la seconda non ha avuto vita facile dai biancorossi che se la sono giocata punto su punto, sin dalla prima giornata

“È stato un risultato molto combattuto – ha affermato il tecnico Roberto Tamma – tenendo presente che è stato il primo campionato dopo il Covid-19, che ancora stenta a darci tregua. Due atleti infatti, Samuele Licciardi e Alessandro Soriano, non hanno potuto gareggiare perché positivi”.



A conclusione della stagione il CUS Bari registra il secondo podio consecutivo, segnale di come il settore nuoto, nella società barese, sia in costante crescita, con giovani leve sempre pronte e in grado di andare col tempo a rifornire la prima squadra.



“Questo buon risultato è frutto di un lavoro di squadra tra atleti, che hanno incastrato i loro impegni di studio con l’attività sportiva nonostante la pandemia, genitori, la parte più nascosta ma pronta a mille sacrifici e la società. Tutto ciò ci rende molto soddisfatti, contenti e ci porta a lavorare in questa stessa direzione, al meglio”.









