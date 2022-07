Bari - Tva, al via un nuovo palinsesto estivo con Pugliapromozione Si arricchiscono le rubriche autoriali 05/07/2022 Bari, 5 luglio 2022 – Raccontare una Puglia sostenibile, una Puglia turistica. Una Puglia tutta da scoprire. Possibile? Certo. “TVA”, la web Tv di Acquedotto Pugliese (AQP), mira ad arricchire l’offerta informativa sui temi della sostenibilità, dell’ambiente, dell’innovazione e lo fa insieme a Pugliapromozione, l'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) che si occupa di far conoscere la nostra regione 365 giorni l'anno. Ogni settimana, a partire dal mese di luglio e fino a settembre, sarà inserito all'interno del ricco palinsesto, una puntata di PUGLIA FUORI ROTTA, la rubrica che racconta, in lungo e in largo, la nostra regione.



Una finestra sul mondo dell’acqua e non solo, rivolta a tutti, che darà voce alle comunità e alle loro storie, andando a soddisfare curiosità e interesse. Senza dimenticare i contenuti di pubblica utilità e buoni consigli per una gestione sempre più virtuosa della risorsa. Un bene fondamentale per la vita e non infinito. Un canale che ci fa conoscere l’acqua in ogni suo aspetto, culturale, sociale, economico, artistico e culturale.



Per il consigliere di Aqp, Francesco Crudele, “la nuova collaborazione della web tv con Pugliapromozione è un valore aggiunto che arricchisce l'offerta. La nostra mission è quella di costruire una rete di relazioni ed esperienze tra i soggetti più rappresentativi del territorio e l'agenzia regionale Pugliapromozione è una di queste".



Per il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, “la sostenibilità del turismo è una priorità già da tempo, che ora diventa ancora più urgente per la carenza idrica che ci ricorda come sia doveroso, e possibile, continuare a crescere razionalizzando i consumi. Siamo impegnati a promuovere il turismo verde come, per esempio, i cammini che a piedi ci fanno scoprire il territorio senza auto o bus, ed al contempo a sensibilizzare i turisti ed i pugliesi verso una maggiore consapevolezza ambientale”.



Sul sito tva.aqp.it è possibile accedere in live streaming e on demand ad una ricca selezione di contenuti. Gli elementi caratterizzanti il progetto sono la presenza di una finestra con un flusso di contenuti programmati, la possibilità di fruire di eventi in live streaming e la scelta di contenuti accessibili in ogni momento organizzati in playlist per categorie, format autoriali, tg e rubriche (“Ambiente”, “Futuro”, “Arte, cultura e bellezza”, “Azienda”, “Qualità”, “Reti”). Tutto questo ed altro ancora riserverà la programmazione della web tv, che si connoterà come un ambiente aperto ed inclusivo per conoscere iniziative e progetti dell’azienda, con servizi ed approfondimenti.