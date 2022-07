BISCEGLIE - “Dionisie Urbane 2022”: tutto pronto per il Festival dei Monologhi teatrali di Puglia e Molise 05/07/2022 Alla serata del 23 luglio, presso lo Sporting Club di Bisceglie, interverranno anche Mingo De Pasquale, Daniele Condotta e Irene Antonucci



Manca pochissimo alle “Dionisie Urbane 2022”, quarta edizione della finale interregionale Puglia e Molise del Festival del Monologo, format ideato dall’associazione di promozione sociale CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, col patrocinio della Regione Puglia, dei Comuni di Bisceglie e Andria, e in collaborazione con Sporting Club Bisceglie, FITA Puglia, Fondazione DCL e S.O.M.S. Roma Intangibile. L’evento si terrà sabato 23 luglio 2022, alle ore 20:30, presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98) e sarà condotto dalle attrici Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.



La gara vedrà esibirsi sei attori, la cui selezione si chiuderà domenica 10 luglio 2022: tra loro saranno decretati i vincitori che accederanno alla finale nazionale di Roma del prossimo autunno. A giudicare le performances sarà una giuria tecnica d’eccezione, presieduta dall’avv. Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia e dei Pugliesi nel mondo e madrina dell’iniziativa, e composta dal contralto Lisa Sasso, dalla Direttrice della rivista nazionale Teatro Magazine Luciana Stano, dal manager ed executive advisor Paolo Carito, dal regista Neri Verdirosi, dall’attrice Elida Musci e dallo scenografo Andrea Di Molfetta. Nel corso dell’evento sarà assegnato, inoltre, il Premio della Critica, coordinato dal giornalista Vito Troilo, mentre il pubblico in sala prenderà parte alla Giuria Popolare, presieduta dall’attrice della CompagniAurea Angela Orlando, decretando un vincitore simbolico. Novità assoluta, il Premio “Dionisie Urbane Young” alla migliore o al miglior giovanissimo under 18, candidatosi al concorso e selezionato dal Comitato artistico di F.I.T.A. Puglia e Molise.



L’iniziativa sarà allietata dal ritorno a Bisceglie dell’attore Mingo De Pasquale, che, dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente di Giuria nella scorsa edizione, riceverà un Premio alla Carriera. Dionisie Urbane, inoltre, proponendosi come Festival del Teatro regionale, assegnerà due attestazioni di merito a talenti pugliesi, riconosciuti a livello nazionale: l’attrice e regista tranese Irene Antonucci, per aver preso parte al muro di “All Together Now” su Canale 5, e il comico e autore Daniele Condotta.



Per accedere, è gradita prenotazione alla mail compagnia.aurea@gmail.com o al numero 3202313278, fino a esaurimento dei posti disponibili.