agosto carico di appuntamenti in provincia di Brindisi per la rassegna itinerante della Taberna Libraria di Latiano 05/07/2022 Ecco quindi che torna il Taberna Book Festival, rassegna itinerante, che raggiungerà località quali San Vito dei Normanni, Monticelli di Ostuni, Avetrana, Francavilla Fontana, San Michele Salentino e San Donaci. Nelle meravigliose cornici che il territorio offre, eventi letterari e culturali all’aperto che abbracciano tutti i gusti e permettono anche di valorizzare e riscoprire, sotto forma di harem intellettuali, i beni del patrimonio artistico che lo ospitano.



Questo il programma completo:

• 3 agosto: Serata-spettacolo "E la luna è una palla ed il cielo un biliardo..." - Poesia e Musica di e con il cantautore e autore Gianluigi Cosi a San Vito dei Normanni;

• 5 agosto: presentazione dei libri "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te" alla presenza dell’autore Filippo Boni presenta a San Michele Salentino;

• 6 agosto: presentazione dei libri "Gli eroi di via Fani" e "Muoio per te" alla presenza dell’autore Filippo Boni presenta a San Donaci;

• 8 agosto Taberna Libraria on the road a Monticelli di Ostuni;

• 9 agosto: presentazione del libro "Il rosmarino non capisce l'inverno" alla presenza dello scrittore Matteo Bussola a Monticelli di Ostuni;

• 10 agosto: “Ciao Estate” giochi a squadre ed individuali per bambini e ragazzi; a seguire "Betta Caretta e gli amici della macchia" spettacolo di burattini con musica dal vivo, di e con Gianluigi Cosi a San Michele Salentino;

• 16 agosto: "Betta Caretta e gli amici della macchia" spettacolo di burattini con musica dal vivo, di e con Gianluigi Cosi a Monticelli di Ostuni;

• 17 agosto: Taberna Libraria on the road ad Avetrana;

• 21 agosto: serata-spettacolo tratta dal libro di Beppe Conti "Le leggende del ciclismo” a Monticelli di Ostuni;

• 23 agosto: Taberna libraria on the road a Monticelli di Ostuni;

• 25 agosto: "Luigi Tenco ed il mistero del festival del 1967", serata cultural-musicale di e con Michele Piacentini, a San Vito dei Normanni;

• 26 agosto: "Luigi Tenco ed il mistero del festival del 1967", serata cultural-musicale di e con Michele Piacentini, a Francavilla Fontana;

• 27 agosto: "Meravigliosamente Puglia", serata-spettacolo a cura dello staff di Taberna Libraria, a San Michele Salentino;

• 29 agosto: presentazione del libro “1992-1994 The end” alla presenza dell’autore Andrea Spiri a San Vito dei Normanni;

• 30 agosto: presentazione del libro “1992-1994 The end” alla presenza dell’autore Andrea Spiri a San Michele Salentino;

• 31 agosto: serata-spettacolo tratta dal libro di Beppe Conti "Le leggende del ciclismo” a Francavilla Fontana.



Una rassegna che ha visto la collaborazione, per San Michele Salentino, del sindaco Giovanni Allegrini, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Tiziana Barletta, dell’Assessore alla Cultura Rosalia Fumarola e dell’Assessore allo Spettacolo Angela Martucci, per Francavilla Fontana, del sindaco Antonello Deuzzo, dell’Assessore alla Cultura Maria Angelotti e del Consigliere Comunale Mimmo Tardio, per San Vito dei Normanni, del sindaco Silvana Errico e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Pennella, per Monticelli di Ostuni, il Presidente del Consorzio Romano Tobia Carone, per San Donaci, le Cantine San Donaci.