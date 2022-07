“WEEKEND MATTINATA”: QUATTRO ESPERIENZE DA VIVERE GRATUITAMENTE FINO A SETTEMBRE CON L’INFO POINT 07/07/2022 Sono quattro le attività esperienziali da vivere gratuitamente fino a settembre nei weekend a Mattinata tra cultura, food, natura e sport:

passeggiata archeologica alla necropoli di Monte Saraceno, bike tour urbano, yoga tra gli ulivi con degustazione di olio, trekking costiero sul “Sentiero dell’amore” Mergoli-Vignanotica. È necessaria la

prenotazione: 0884597291.



“Potenziamo le attività dell’Info Point grazie ad una serie di animazioni gratuite che promuoveremo fino a settembre” - dichiara l’Assessore all’Industria turistica di Mattinata, Paolo Valente, che prosegue - “Oltre al potenziamento degli orari di apertura, con questa progettazione, che è arrivata prima in Puglia nella graduatoria del bando regionale, offriamo una serie di animazioni tra cultura, food, natura e sport, segmenti turistici individuati con i nostri operatori dal nostro Piano strategico del turismo condiviso sui quali stiamo investendo per promuovere una destinazione multiprodotto”.



Le attività in programma:



PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA ALLA NECROPOLI DI MONTE SARACENO - Percorreremo il sentiero a ridosso del mare e saremo immersi in un panorama mozzafiato e nei profumi della macchia mediterranea fino a raggiungere la necropoli e le tracce del villaggio dell’antica popolazione daunia.

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI: Tipologia: Trekking livello turistico facile. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 4 Km. Obbligatorio abbigliamento idoneo: scarpe da trekking o scarpe da ginnastica; indumenti sportivi, costume da bagno e telo se si vuole approfittare della spiaggia poco distante. Consigliati snack come frutta o frutta secca e acqua. Spray anti zanzare. Percorso adatto a bambini. È possibile portare animali da compagnia.

Le date: Sabato 9/07 - sabato 13/08 - sabato 10/09 - domenica 18/9.



YOGA TRA GLI ULIVI - Un’esperienza a contatto con la natura. Tra gli ulivi di Mattinata nei pressi del frantoio “Giorgio”, al calar del sole, immersi tra la vegetazione tipica di questo territorio, una maestra di yoga condurrà i turisti in un viaggio interiore unico, al termine del quale ci sarà una degustazione di olio extra vergine d’oliva, prodotto d’eccellenza del territorio, attraverso la merenda di una volta ovvero pane e olio.

Le date: sabato 16/07 - domenica 31/7 - sabato 20/08 - sabato 17/09.



TREKKING COSTIERO TRA NATURA E PAESAGGIO - Saremo tra le due baie più suggestive del Gargano, Vignanotica e Baia dei Faraglioni, immersi nei profumi della macchia mediterranea e nei colori della natura. Mandorli, ulivi, rosmarino e mare sempre a portata di sguardo finché non raggiungeremo la spiaggia. Di fronte alla bianca falesia, con lo sciabordio delle onde in sottofondo, scopriremo anche come si è formato il territorio milioni di anni fa.

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI: Tipologia: Trekking livello turistico intermedio. Durata: circa 2 ore. Distanza percorsa: circa 3 Km.

Dislivello -/+ 200 m. Obbligatorio abbigliamento idoneo: scarpe da trekking o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, costume da bagno e telo. Consigliati snack come frutta o frutta secca e acqua. Spray anti zanzare. È possibile portare animali da compagnia.

Le date: sabato 23/07 - sabato 27/08 - domenica 4/9 - sabato 24/09.



BIKE TOUR URBANO - Lungo le strade del centro storico di Mattinata, in e-bike e con le bighe raggiungeremo gli angoli più caratteristici del paese fra comignoli e casette bianche. Faremo alcune soste lungo il percorso che ci consentiranno di approfondire le tradizioni e la storia del territorio e fino alla Chiesa Abbaziale Santa Maria della Luce.

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI: Tipologia: percorso facile. Durata: circa 2 ore. Obbligatorio abbigliamento idoneo: scarpe da ginnastica; indumenti sportivi. Consigliati snack come frutta o frutta secca e acqua. Spray anti zanzare.

Le date: sabato 6/08 - domenica 21/8 - sabato 3/09 - domenica 11/9.



“Weekend Mattinata” è un progetto promosso dal Comune di Mattinata [Assessorato Industria turistica] _ Info Point Mattinata _ Regione Puglia | Pugliapromozione [POC PUGLIA 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8 - “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”] _ Agenzia SCOPRO _ con la collaborazione di Agriturismo Giorgio.



* È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

Punto d’incontro: ore 18, Infopoint (via delle Camelie); è possibile parcheggiare l’auto nei pressi della Chiesa Santa Maria della Luce e poi spostarsi a piedi.



_ Info Point Mattinata (Via delle Camelie, c/o Palazzo Mantuano): +39

0884 597291 - turismo@comune.mattinata.fg.it @InfoPointMattinata | #weekendMattinata #MattinataèXtraordinaria #weareinPuglia www.comune.mattinata.fg.it