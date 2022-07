"Il Paese delle Meraviglie - MARAMEO" festival di teatro ragazzi e famiglie a Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo 07/07/2022 E’ in partenza Il Paese delle Meraviglie – MARAMEO festival ed.2022, Festival Nazionale ed interregionale di Teatro per famiglie e ragazzi organizzato da Arterie Teatro con la direzione artistica di Alessandra Sciancalepore.

Più di 20 spettacoli teatrali in programma, con compagnie da tutta Italia, laboratori - spettacolo, una nuova sezione dedicata al pubblico adulto: Respira il Teatro, tre bellissime Città di Puglia ad accoglierlo: Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo.

Si inizia il 7 Luglio a Bisceglie con un grande Spettacolo – Evento “Il Magico Bosco di Gan” della compagnia Molino Rosenkranz, ad ingresso gratuito e si prosegue con gli spettacoli sino al 26 Agosto!

Con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Comune di Molfetta, Comune di Giovinazzo



Info e prenotazioni per tutti gli eventi al 3403868956/3497247780

Ticket: Euro 3.00

Ticket: Euro 5.00 (Spettacoli e osservazione astronomica)



Di seguito il programma:



Giovedì 7 Luglio



Spettacolo di Teatro Ragazzi

“IL MAGICO BOSCO”

MOLINO ROSENKRANZ

(Castions di Zoppola - PORDENONE)

Piazza Philipp Hackert - BISCEGLIE

Ore 20.30 – 21.30



Venerdì 8 Luglio



Spettacolo di Teatro Ragazzi

“IL GATTO E LA VOLPE (aspettando Mangiafuoco)”

Teatro del Cerchio (Parma)

Giardino Museo del Pulo - MOLFETTA

Ore 20.30 – 21.30



Sabato 9 Luglio



Spettacolo di Teatro Ragazzi

“IL GATTO CON GLI STIVALI”

Tieffeu Teatro di Figura Umbro (Perugia)

Giardino Museo del Pulo - MOLFETTA

Ore 20.30











Laboratorio Spettacolo

STORIA DI UN’AMICIZIA SPECIALE

Arterie Teatro

Pineta del Seminario – BISCEGLIE

Ore 18.30







Spettacolo di Teatro Ragazzi

“IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”

Teatro del Cerchio (Parma)

Pineta del Seminario- BISCEGLIE

Ore 20.30









Domenica 10 Luglio



Spettacolo - laboratorio

GUARDA CHE LUNA

Arterie Teatro

Pineta del Seminario – BISCEGLIE

Ore 18.30



Spettacolo di Teatro Ragazzi

“GIACOMINO E IL FAGIOLO MAGICO”

Tieffeu Teatro di Figura Umbro (Perugia)

Pineta del Seminario - BISCEGLIE

Ore 20.30



Mercoledì 13 Luglio



“ECO PUPPETS – FIGURE ALL’OPERA”

a cura di Arterie Teatro

Laboratorio artistico per bambini e ragazzi di costruzione burattini

Piazza San Salvatore - GIOVINAZZO

dalle ore 19.00 alle 20.00



Spettacolo di Teatro Ragazzi e famiglie

“NENA”

Compagnia TEATRO BLU

Piazzale Aeronautica Militare - GIOVINAZZO

dalle ore 20.30



Giovedì 14 Luglio



“LAB ECO PUPPETS – FIGURE ALL’OPERA”

Laboratorio artistico per bambini e ragazzi di costruzione burattini

Piazza San Salvatore – GIOVINAZZO

dalle ore 19.00 alle 20.00



Spettacolo di Teatro Ragazzi e famiglie

“IL MAGO DEL GRANO”

Compagnia TEATRO POTLACH

Piazzale Aeronautica Militare - GIOVINAZZO

dalle ore 20.30



Sezione RESPIRA IL TEATRO

Spettacolo di Teatro ragazzi

“ROMEO E GIULIETTA”

TEATRO BLU (Cadegliano)

Casale di Pacciano - BISCEGLIE

Ore 20.30



Venerdì 15 Luglio



“STORIA DI UN’AMICIZIA SPECIALE”

a cura di Arterie Teatro

Lab/spettacolo per bambini famiglie

Piazza San Salvatore - GIOVINAZZO

dalle ore 19.00 alle 20.00



“I TRE PORCELLINI”

Compagnia I GUARDIANI DELL’OCA

Piazzale Aeronautica Militare - GIOVINAZZO

dalle ore 20.30



Sezione RESPIRA IL TEATRO

Spettacolo di Teatro di Prosa

“TERRA MADRE”

TEATRO BLU (Cadegliano)

Casale di Pacciano - BISCEGLIE

Ore 20.30



Sabato 16 Luglio

OTELLO E LO STREGONE

Compagnia La Casa di Creta (UK- Catania)

Molfetta



Domenica 17 Luglio

L’ISOLA DEL Dr FRANKENFOO

Compagnia La Casa di Creta (UK – Catania)

Molfetta



Dal 20 al 26 Agosto a Molfetta!