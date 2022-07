Start Cup Puglia, al via la fase delle candidature dei business plan innovativi 07/07/2022 START CUP PUGLIA 2022 ENTRA NEL VIVO: DALL’11 LUGLIO LE CANDIDATURE DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI INNOVATIVI IN VISTA DELLA FINALE DEL 13 OTTOBRE



Quattro le categorie in gara: Life science - MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial





Bari, 07 luglio 2022 – Dall’11 luglio al 16 settembre si apre la seconda fase della Start Cup Puglia, il Premio regionale per l’innovazione organizzato da ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI - Premio nazionale per l’innovazione.

La competizione premia nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro.



Dopo la chiusura della prima fase in cui gli aspiranti startupper hanno partecipato a sessioni di accompagnamento progettuale con coach esperti, dall’11 luglio al 16 settembre è possibile candidare direttamente i business plan sul portale della competizione www.startcup.puglia.it in una delle quattro categorie: Life science - MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial.



I migliori piani d’impresa si sfideranno in una pitch session competitiva durante la finale del 13 ottobre a Bari, davanti a una giuria di imprenditori ed esperti che proclamerà i 4 vincitori a cui saranno assegnati premi in denaro tra i 3mila e i 10mila euro.

La giuria proclamerà inoltre il vincitore assoluto che riceverà la menzione speciale di “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre due menzioni speciali sono: “Innovazione Sociale” e “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.



Quest’anno oltre al premio speciale riservato al miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento imprenditoriale nell’ambito dell’Intervento regionale “Estrazione dei Talenti” attuato dall’ARTI, si aggiunge un nuovo premio speciale da 2mila euro denominato “Green and Blue climate change” per il progetto con il maggior potenziale di contrasto al cambiamento climatico.







Ulteriori premi in denaro e servizi sono messi a disposizione dal Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa e ne supportano la promozione. I 4 vincitori di Start Cup Puglia e il vincitore del premio “Green and Blue climate change” accederanno di diritto al PNI, il Premio nazionale per l’innovazione, in programma tra novembre e dicembre 2022 a L’Aquila.



Per illustrare agli startupper interessati le caratteristiche di questa quindicesima edizione, il 14 luglio ARTI organizza, in videoconferenza su Zoom, dalle ore 15 alle ore 17, un incontro di presentazione della competizione.



Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Agenzia Vito Albino e della Direttora del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio, il responsabile della Start



Cup Puglia Stefano Marastoni illustra le modalità di partecipazione e le novità della 15esima edizione.

Cuore dell’evento è il dibattito con i referenti di alcuni dei progetti finalisti delle passate edizioni: Bionit Lab; Flavolife; Foamille; HERO; HT Materials Science Italy e Leb, mentre chiude i lavori Sirio Vurro coach di ARTI e Alessandro Grandi presidente di PNI Cube che organizza ogni anno il Premio nazionale per l’innovazione, al quale accedono i vincitori delle Start Cup regionali.





Per partecipare all’incontro è necessario compilare il form di iscrizione disponibile a [questo link] entro il 12 luglio 2022.