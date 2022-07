Mountain bike cross country, il sodalizio Maglie Bike torna in cabina di regia con il Trofeo Parco Rio 09/07/2022 FCI Puglia: news da attività giovanile, strada, fuoristrada e la rappresentativa pugliese ai Tricolori esordienti-allievi a Boario Terme



MAGLIE – Dopo il grande successo nel mese di marzo con la mountain bike cross country, il sodalizio Maglie Bike torna in cabina di regia con il Trofeo Parco Rio in una giornata (sabato 9 luglio) che promette di regalare spettacolo ed emozioni con le future leve del pedale in seno al Challenge Giovanissimi del Salento.

Per tutti i baby partecipanti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, il ritrovo è fissato oggi pomeriggio alle 15:00 presso il Parco Rio e poi l’inizio delle gare alle 16:30 su un percorso interamente sterrato di 700 metri con il numero di giri ripartito in base all’età del baby partecipante.



PIATTO DI BIELLA (PIEMONTE) – Si sono fatti onore i cinque ragazzi allievi della rappresentativa regionale FCI Puglia strada che hanno preso parte a Piatto di Biella al 71°Trofeo Squillario nota per la partecipazione delle rappresentative di gran parte delle regioni d’Italia e come prova generale per i campionati italiani di questo fine settimana a Darfo-Boario Terme in Lombardia. Nella gara piemontese seguita da Vito Pagano, presidente della Canusium Bike, hanno partecipato Antonio Regano (Andria Bike), Francesco Gallo (Canusium Bike), Luca Bardi (Asd 1D+ 1 Dente in Più), Andrea Masciulli (Asd 1D+ 1 Dente in Più) e Dario Cammisa (Asd 1D+ 1 Dente in Più). Tra i quattro giovani corridori pugliesi il miglior piazzato al traguardo è stato Masciulli: 17.mo su 33 arrivati di 129 partenti in una gara segnata dalla selettività del percorso (75 chilometri con un dislivello di 1433 metri) e dal gran caldo.



VIGGIANO (BASILICATA) – A Viggiano, in Basilicata, la quarta prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country ha tenuto impegnato la rappresentativa regionale FCI Puglia sia con gli esordienti che con gli allievi portando con 146 punti grazie alla somma dei piazzamenti dei singoli atleti della rappresentativa “A” (96) e “B” (50). A livello generale dopo quattro prove sin qui disputate sono 356 i punti totali con il dodicesimo posto nella classifica generale dominata dal Veneto con 937 punti. Il bilancio della trasferta lucana recita il quarto posto di Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli esordienti primo anno nonostante una partenza poco brillante a causa di un problema al cambio dove ha perso le migliori posizioni per poter salire sul podio. Nella medesima categoria buon decimo posto di Francesco Dell’Olio (Ludobike). Di gran valore tecnico le performance al femminile di due ragazze: Denise Schito sesta tra le allieve primo anno (Maglie Bike) e Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) settima tra le allieve donne secondo anno che si sono impegnate fino in fondo per concludere la gara a pieni giri. Obiettivo top-10 raggiunto anche per Simone Massaro dell’Andria Bike tra gli allievi secondo anno, tagliato fuori dalla fuga di nove unità ad inizio gara ma che poi ha recuperato le forze per cogliere il decimo posto. Meritevole di elogio le altre prove offerte da Marco Russo (Team Go Fast Puglia – allievo primo anno), Mattia Zollino (Maglie Bike – allievo primo anno), Antonio Pio Cerbino (GSC Grottaglie - allievi primo anno), Mirco Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Daniel Bianchi (NRG Bike) tra gli esordienti secondo anno. Un’altra grandissima soddisfazione per il tecnico regionale Francesco De Lorenzo che conferma di aver creato un gran bel gruppo con le due rappresentative ognuna composta da sei elementi: “Ci stiamo affermando con forza agli occhi del movimento nazionale, portando la seconda squadra i valori in campo sono rimasti gli stessi. Nonostante la mia assenza forzata, sono grato ad Antonio Massaro, membro della struttura tecnica che mi ha supportato unitamente al meccanico Pasquale Cardinale che ha assistito tutti i ragazzi”.



BOARIO TERME - Dieci anni dopo la prima volta, tornano a Boario Terme i Campionati Italiani Giovanili, riservati alle categorie Esordienti e Allievi maschi e femmine, vale a dire a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 ed i 16 anni, provenienti da tutta Italia con 725 iscritti. Sarà una grande festa, anche per tante famiglie e ancora una volta un meraviglioso spettacolo sportivo in un fine settimana con la “meglio gioventù” d’Italia alla conquista della maglia tricolore nei giorni sabato 9 (gare femminili) e domenica 10 luglio (gare maschili). La rappresentativa regionale pugliese marcherà la propria presenza con Alessandro Lamesta (Andria Bike), Francesco Dell’Olio (Ludobike Scuola di Ciclismo), Alessandro Antonacci (Asd 1D+ 1 Dente in Più) e Fabio Schirinzi (Salis Bike) tra gli esordienti uomini primo anno, Giuseppe Bassi (Team Go Fast Puglia), Mirco Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Michele Saccotelli (Andria Bike), Giuseppe Fornelli (Andria Bike) e Raffaele Cascione (Andria Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Simone Massaro (Andria Bike), Antonio Regano (Andria Bike), Ivan Marco Bisanti (Andria Bike), Luca Bardi (Asd 1D+ 1 Dente in Più) e Andrea Masciulli (Asd 1D+ 1 Dente in Più). All’infuori della rappresentativa regionale maschile, ai nastri di partenza anche le ragazze con le esordienti primo anno Silvia Leonetti (Andria Bike) e Ilaria Di Terlizzi (Avis Bike Ruvo), le allieve Angelica Brucoli e Mariaelena Gramegna (Avis Bike Ruvo). Tutte le competizioni dei Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme saranno trasmesse in diretta streaming, una conferma fortemente voluta dal comitato organizzatore. Sarà possibile seguire in diretta su TeleBoario e su BICITV (TV, web e social) tutte le corse.



- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466

- Twitter https://twitter.com/PugliaFci

- Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/