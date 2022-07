"Pane e Pace" di Matera premiato come il miglior pane della Basilicata nella guida Gambero Rosso 09/07/2022 "Pane e Pace" di Matera premiato come il miglior pane della Basilicata dalla guida Gambero Rosso



E' di Matera il miglior pane della Basilicata. Fra i 54 panifici italiani premiati con il massimo punteggio dei Tre Pani nella guida Gambero Rosso si riconferma l’Antico forno a Legna di Lucia Perrone con il marchio Pane & Pace. Il pane di Matera si aggiudica dunque il podio per il quarto anno consecutivo.



La premiazione è avvenuta qualche giorno fa a Roma nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio dove è stata presentata la quarta edizione di "Pane & Panettieri d’Italia 2023” del Gambero Rosso, la guida interamente dedicata all’arte della panificazione che racconta la ricerca, lo studio, le sperimentazioni tecniche e agricole dei maestri della panificazione moderna.



La vittoria è il risultato di una lunga tradizione di panificatori che da sempre con il suo pane punta diritto al palato con incredibili sfumature di profumi e sapori. Un pane dal gusto semplice, risultato di un'attenzione alla produzione artigianale. Un mix virtuoso che parte dagli ingredienti di qualità quali farina, lievito e acqua fino ad arrivare alla cottura classica nel forno a legna che dona al prodotto una croccantezza unica, riconosciuta da tutti i clienti.



"Un valore aggiunto per i consumatori - afferma Lucia Perrone- che oggi sono più attenti a gusto e salute e sono disposti ad investire su prodotti di qualità: un pane buono, etico e sostenibile. Sono questi infatti gli elementi vincenti del forno Pane & Pace di Matera che si basa su un’attenta selezione delle materie prime e dei grani del territorio, sulla circolarità dei semilavorati come olio e farine, con un controllo di filiera a metro zero. A ciò si affiancano i concetti di sostenibilità sociale ed etica con particolare riferimento alla riduzione degli sprechi alimentari e al sostegno alle fasce deboli e in difficoltà del territorio. Oggi il concetto di “Pane & Pace” più che un brand rappresenta una missione, attualissima in questa fase di confitto, perché il Pane di Matera diventa un ambasciatore non solo del gusto ma un messaggero di Pace attraverso un prodotto semplice che unisce, accomuna e avvicina le persone attorno ad un tavolo in un momento di gioia e convivialità.



Condividiamo questo premio con tutta la comunità materana e lucana, cogliendo l’occasione per lanciare un messaggio “Pane & Pace" in tutto il mondo”.