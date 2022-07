14 luglio - “MATTIA E IL NONNO”, SUL PALCO DI “CHIARI DI LUNA” IPPOLITO CHIARELLO - Maglie (Lecce) 14/07/2022 Giovedì 14 luglio, ore 21.15





Giovedì 14 luglio, Villa Tamborino, Maglie: di scena la Factory Compagnia Transadriatica e la Fondazione Sipario Toscana per il secondo appuntamento con “Chiari di Luna” 2022, festival teatrale che si avvale della direzione artistica di Massimo Giordano con la collaborazione di Pietro Valenti.



“Mattia e il nonno” è il titolo dello spettacolo di Roberto Piumini: in scena Ippolito Chiarello. In una lunga e inaspettata passeggiata che ha la dimensione di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, costellati di incontri magici e piccole avventure pescate tra i ricordi. Per scoprire, alla fine, che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano, e come si possa fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama, e a vivere la perdita come trasformazione, comprendendo il senso profondo del ciclo della vita.



Musiche originali di Paolo Coletta, costume Lapi Lou, luci Davide Arsenio, tecnico Antonio Longo, organizzazione organizzazione Francesca D'Ippolito; lo spettacolo è realizzato in collaborazione con “Nasca - Teatri di Terra” e si avvale di adattamento e regia di Tonio De Nitto.



Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 (porte aperte alle 20.45; non verrà consentito l’accesso a spettacolo iniziato). I ticket, del costo di 12 euro (più un euro di prevendita), si potranno acquistare da “Cartel”, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551), oppure su diyticket.it (call center 060406); al botteghino di Villa Tamborino, invece, saranno disponibili dalle 19 nel giorno dello spettacolo.



La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “Chiari di Luna”, si avvale del patrocinio del Comune di Maglie, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Università del Salento, del Museo e biblioteca comunali “l’Alca” di Maglie, dell’Unione dei Comuni dell’entroterra idruntino, del Gal “Porta a Levante”, del Sac “Serre salentine”, di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Lecce in collaborazione con “Belpaese”, “Otse Cultura-Territorio”, Corte de’ Miracoli, Mercatino del Gusto, Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, Soroptimist International Club Maglie, Fondazione “Francesca Capece”. “Chiari di luna” aderisce infine a “italiafestival” e al distretto produttivo Puglia Creativa.