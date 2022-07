Fiorenza Sarzanini 12/14 luglio -"DEL RACCONTO, IL FILM": Tra gli ospiti Fiorenza Sarzanini, Aurelio Picca, Chiara Bellosi ..- Bari 12/07/2022 Festival

Cinema & Letteratura

"DEL RACCONTO, IL FILM"

Tra gli ospiti di questa settimana

Fiorenza Sarzanini, Aurelio Picca, Chiara Bellosi, Michele Bertini Malgarini e Romana Petri



Inizia un ricca settimana d'incontri dedicati all’educazione, ai sentimenti dell’esistenza umana, alle paure dell’uomo contemporaneo con il festival itinerante Del Racconto, il Film, organizzato da sempre dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli. Incontri sotto le stelle, tra Bari, Sannicandro di Bari e Giovinazzo, per leggere il mondo attraverso gli occhi di scrittori, registi, attori, attrici, donne e uomini del mondo del cinema, del giornalismo, della politica e non solo.



Martedì 12 luglio Del Racconto, il Film sarà alla Casa circondariale - sez. femminile di Trani (ore 15), sarà proiettato il film A Chiara di Jonas Carpignano. Interviene Piero Rossi, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Regione Puglia.

Mercoledì 13 luglio appuntamento a Bari sulla Muraglia di Bari Vecchia a Largo vito Mauro Giovanni (via Venezia) con Aurelio Picca e il suo “Contro Pinocchio” (Einaudi), con la furia dell’invettiva e la tenerezza del racconto autobiografico, Picca si scaglia contro il burattino più famoso della letteratura italiana. E scrive un libro intemperante, che raccoglie l’innocenza infranta di ogni giovinezza e la accompagna senza esitazioni verso il futuro. A seguire la regista Chiara Bellosi presenta il suo film “Calcinculo”, un racconto di formazione il cui titolo si ispira alla famosa giostra a seggiolini tipica dei luna park. Perché forse è vero che si cresce anche a calci in culo; ed è vero che quando la giostra gira veloce ci sembra di volare e non vorremmo scendere mai. Come succede alla quindicenne sovrappeso Benedetta, quando incontra Armando, alias Amanda, transessuale senza fissa dimora che la porta nel suo mondo randagio e sregolato.

Giovedì 14 luglio Del Racconto, il Film fa tappa a Sannicandro di Bari, corte del Castello Normanno Svevo per un appuntamento dal titolo “Del Racconto, l’Adolescenza”, in collaborazione con il Centro Pugliese per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fiorenza Sarzanini, firma di punta del giornalismo italiano, racconterà attraverso “Affamati d’amore” (Solferino), l’anoressia che ha vissuto, come si è curata, come è riuscita a uscirne. E perché ha deciso di impegnarsi in prima persona perché questo male così insidioso sia trattato come una vera emergenza. Un’inchiesta, come da suo stile, narrata con sensibilità e passione, che fa luce su una malattia del nostro tempo e accende una speranza. A seguire la proiezione del film “Essere hikikomori. La mia vita in una stanza” di Michele Bertini Malgarini e Ugo Piva. Intervengono Francesco Strippoli giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Michele Bertini Malgarini, regista, Silvio Maselli, produttore Fidelio e Giuseppe Magistrale, direttore Centro DCA.

Sabato 16 luglio si va sul mare a Giovinazzo nell’Anfiteatro piazzale Aeronautica militare per “Del Racconto, il Viaggio (dentro)” con un’ospite storica del festival, la scrittrice Romana Petri presenta “Mostruosa maternità” (Perrone). Petri indaga uno dei sentimenti più complicati: quello che lega una madre ai suoi figli. Che unisce e disunisce, perché non per tutte mettere al mondo un figlio significa gioia e appagamento. Anzi, a volte sembra che queste protagoniste entrino nella terra del diavolo e che poi non sappiano più come uscirne. In una rinnegata possibilità, o incapacità, di intravvedere una redenzione prima della caduta, cominciano queste storie. Iniziando e chiudendo con il caso Franzoni, i racconti iniziano nel Medio Evo per poi finire ai nostri giorni. A seguire sarà proiettato “Piccolo corpo” di Laura Samani (in collegamento). Interviene Francesca Savino, giornalista di La Repubblica.

Il festival è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network.



Tutti gli incontri sono alle ore 19, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti

Info 342.662.41.10

http://www.ibambiniditruffaut.it/