Bari - Grottaglie - PROGETTO "FAME" DAL 12 LUGLIO PRENDE IL VIA "ONE WEEK OF CULTURAL AND ARTISTIC EVENTS" 11/07/2022 “FAME”

INNOVATIVE MODEL for YOUNG ARTISTS CROSS BORDER LABORATORY



Dal 12 luglio prende il via

“ONE WEEK OF CULTURAL AND ARTISTIC EVENTS”

la cinque giorni di incontri, concerti e workshop

organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese

Il 15 e 16 luglio

i live degli artisti di Puglia, Molise, Albania e Montenegro al CINZELLA FESTIVAL



Da martedì 12 luglio prende il via “One week of cultural and artistic eventi”, la cinque giorni di incontri concerti e workshop organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito di “FAME - INNOVATIVE MODEL for YOUNG ARTISTS CROSS BORDER LABORATORY”. Il 15 e 16 luglio i live al CINZELLA FESTIVAL degli artisti di Puglia, Molise, Albania e Montenegro coinvolti nel progetto.



L’evento rientra nel progetto, promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, vede come partner in Italia il Comune di Civitacampomarano (CB), in Albania la Città di Tirana (Lead Partner) e in Montenegro la RTCG – Radio e Televisione del Montenegro.



“Fame” è un percorso di accompagnamento, destinato a cantautori pop, rock e trap tra i 18 ed i 35 anni, che punta al rafforzamento delle loro competenze artistiche, di comunicazione digitale e che vede la creazione di un format video destinato alla TV, nonché la produzione di un nuovo progetto musicale.



Durante questa settimana tutti gli artisti coinvolti nel progetto, provenienti da Puglia, Molise, Albania e Montenegro si ritroveranno per la prima volta per seguire insieme un ciclo di incontri e workshop nell’ambito del Medimex a Bari e per esibirsi durante il Cinzella Festival a Grottaglie (TA).



Di seguito il programma completo:

• 12 Luglio - Festival dei Giochi - Ceglie Messapica (BR) - Ore 22.00 - Spazio Retroscena

Live concert del Gruppo “FAME” - Teatro Pubblico Pugliese + Meeting con gli stakeholders.

13 Luglio - MEDIMEX 2022 – Bari - Dalle 11.30 alle 13.00 - Ex Palazzo delle Poste

• Workshop: "Streaming e diritto d'autore. Nuovi scenari per gli Autori e per gli Editori dopo il recepimento della direttiva Copyright. Lo Streaming e il futuro della Musica Online".

• 14 Luglio - MEDIMEX 2022 – Bari - Dalle 10.30 alle 12.00 - Ex Palazzo delle Poste

Workshop "Quali sfide per il futuro dello spettacolo dal vivo? Il Futuro non è scritto. Dipende da tutti noi".

• 15 Luglio - MEDIMEX 2022 – Bari - Ore 12.00 - 13.30 Sync Lab, Listening session con Silvia Siano (Cross Productions) e Irma De Wind (Frontier Developments). In collaborazione con l’Associazione Culturale NODE.

• 15 Luglio - CINZELLA FESTIVAL - Cave di Fantiano - Grottaglie (TA) - Ore 21.00 -

Concerto dei gruppi "FAME" del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Civitacampomarano (CB).

• 16 Luglio CINZELLA FESTIVAL - Cave di Fantiano - Grottaglie (TA) - Ore 21.00 -

Concerto dei gruppi "FAME" - del Comune di Tirana e di RTCG Montenegro

In Puglia il percorso ha visto la creazione di una band formata dai talentuosissimi Cristiano Cosa, Roberta Russo, Marina De Sario, Donatella Spinelli e Giannicola Speranza che si sono già esibiti nell’ambito di Medimex lo scorso 18 giugno a Taranto, portando in scena uno show nel quale si sono messi in gioco riarrangiando, in chiave inedita e corale, i propri brani, mescolando musica, stili e talenti.

Di seguito, i nomi degli artisti provenienti dai paesi partner:

Molise - Ivan Barbato, Eborka Happiness, Daria Tanno

Albania - Shiny, Sinkro, Dann, Fanatek.

Montenegro - Milica Milovic, Dejan Vuletic (Solosoul), Strahinja Kovacevic, Snezana Nikcevic, Nikola Kalezić, Stefan Pantović.



A completamento del percorso, gli artisti si esibiranno nell’ambito del Festival di Civitacampomarano (CB), Festival di Podgorica (Montenegro) e Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022.