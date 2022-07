A Rutigliano la prima Finale Regionale di Miss Italia Puglia Rosanna Carlucci è Miss Kissimo Biancaluna Puglia 12/07/2022 A Rutigliano la prima Finale Regionale di Miss Italia Puglia

Rosanna Carlucci è Miss Kissimo Biancaluna Puglia e prefinalista nazionale



Successo confermato per la prima Finale Regionale di Miss Italia che si è tenuta il 10 luglio, in Piazza XX Settembre a Rutigliano, per nominare la prima Miss che accede alla prefinale nazionale del concorso più blasonato del mondo giunto alla sua 83^ edizione.

Grazie ad una attenta e prestigiosa giuria composta dall’onorevole Francesca Galizia, dall’assessora alla cultura e turismo Milena Palumbo, dal Console onorario della Repubblica Ceca Riccardo Di Matteo, dall’attrice Lia Cellamare, dal gioielliere Antonio Notaristefano in rappresentanza di Miluna che ha donato anche un cadeau alla vincitrice, dall’artista Giovanna Pane, dal top manager Roma Immobiliare Francesco Minervini, il titolo di Miss Kissimo Biancaluna è andato a Rosanna Carlucci che aveva conquistato l’accesso alle finale regionale con il titolo di Miss Mongolfiera Taranto.



Rosanna ha 21 anni, è di Bari e studia Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ventotto le Miss protagoniste della serata arrivate da tutta Puglia e presentate da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne, e dall’ex Miss ora talentuosa presentatrice Lucy Bello.



Ad allietare la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui è stato dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni.

L’evento, organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, è stato patrocinato dal Comune di Rutigliano fregiato del titolo di Città d’arte per il suo patrimonio storico, artistico e architettonico.



La bellezza delle concorrenti è stata impreziosita dall’Hair Style di Zenzero Hair Beauty di Gianni Gammone e Gianluca Giustiniani e Matilda Mezini.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Saffi Garden’s di Andrea Saffi.

LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Giuliano Puglia Fruit, Ancona mutui e finanziamenti.