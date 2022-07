A LECCE LA SCUOLA ESTIVA INTERNAZIONALE DI LIFEWATCH ERIC E ENVRI-FAIR 12/07/2022 USO DEI DATI PER LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI

Venti studenti di 13 nazionalità diverse, europei ma anche statunitensi, iraniani e pachistani, sono a Lecce in questi giorni per partecipare alla summer school internazionale su “Road to a FAIR ENVRI-Hub: designing and developing data services for end users”, organizzata da LifeWatch ERIC nell’ambito delle attività del progetto europeo Horizon2020 ENVRI-FAIR con il supporto dell’Università del Salento. Alla sua quarta edizione, la summer school torna in presenza ospitata dall’Ateneo salentino, già sede del Centro Servizi dell’infrastruttura di ricerca LifeWatch ERIC, rivolta a informatici e sviluppatori di servizi ICT e, più in generale, al personale delle infrastrutture di ricerca che lavora sull’interazione e sulla creazione di comunità di utenti.



Incentrata su argomenti come progettazione e sviluppo delle interfacce utente, service packaging, riutilizzabilità e validazione dei servizi, costruzione e supporto di network, la scuola propone un programma ambizioso in cui la “DATA FAIRness” e i suoi principi di ricercabilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità sono il comune denominatore, nonché l’ingrediente essenziale per rendere l’immensa mole di dati esistente realmente interrogabile e a disposizione della più ampia comunità scientifica (e non): un punto su cui l’Unione Europea ha deciso di investire da tempo, proprio per sostenere la crescita della sua area di ricerca comune, e oramai obbligatorio in tutte le attività finanziate dai programmi Horizon. Una questione ancora più rilevante visti i campi di applicazione in oggetto, ovvero le scienze ambientali e l’ecologia, nei quali integrazione e condivisione dei dati su biodiversità ed ecosistemi è una condizione necessaria per migliorare le capacità di comprensione delle grandi questioni ecologiche e proporre approcci innovativi e soluzioni basate sulla scienza ai grandi cambiamenti globali in atto, come l’aumento della temperatura, la siccità, l’incremento di eventi naturali estremi (come uragani, inondazioni, eccetera).



Oltre al programma curriculare, gli studenti sono convolti in visite guidate alla scoperta di bellezze naturali e artistiche del Salento, nonché della cultura gastronomica locale.



LifeWatch ERIC (sito web: https://www.lifewatch.eu)

LifeWatch ERIC è l’hub internazionale per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi. Realizza e mette a disposizione di ricercatori, istituzioni e manager ambientali sistemi computazionali avanzati e distribuiti per la gestione e analisi dei Big Data e strumenti per la modellistica e l’implementazione di misure per la preservazione della vita sulla terra. LifeWatch ERIC è la risposta europea e italiana ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità che, attraverso il continuo sviluppo di tecnologie informatiche di nuova generazione, mette a sistema i centri di ricerca internazionali in un’unica infrastruttura online.



LifeWatch ERIC:

• garantisce accesso ai dati raccolti dalla scienza a livello globale e offre servizi informatici, strumenti, capacità di calcolo e di archiviazione per trasformare l’informazione in nuova conoscenza;

• connette e mette a sistema osservatori fisici, centri di ricerca e comunità scientifiche in un singolo spazio online accessibile a tutti;

• offre a tutti i suoi utenti le risorse per attuare i propri approcci innovativi; e

• consente ai cittadini di avvicinarsi alla scienza e di contribuire al proprio benessere e sopravvivenza.

Una delle tre sedi europee di LifeWatch ERIC, il suo Centro Servizi, è ospitato a Lecce dall’Università del Salento, con una sua sede operativa presso l’edificio 5 del complesso Studium 2000 (via di Valesio).



ENVRI-FAIR (sito web: https://envri.eu/home-envri-fair/)

ENVRI-FAIR è un progetto europeo Horizon 2020 che si propone di accelerare la ricercabilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità dei dati e dei servizi offerti dalle infrastrutture parte della ENVRI Community e di interconnetterle alla European Open Science Cloud. Attraverso gli sforzi di tutti i membri del partenariato, ENVRI-FAIR è al lavoro per con consentire una migliore comprensione del sistema terra e migliorare la nostra capacità di rispondere in maniera adeguata alle sfide planetarie.