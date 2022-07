Lecce - Conclusione corso promozione e valorizzazione immobili d’epoca e storici 12/07/2022 PROMUOVERE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E IMMOBILIARE

Conclusa la prima edizione del corso organizzato da UniSalento e Assocastelli





Con la consegna degli attestati di partecipazione, si è conclusa questa mattina in Rettorato a Lecce la prima edizione del corso di formazione in “Promozione e valorizzazione degli immobili d’epoca e storici”, promosso da Assocastelli in collaborazione con l’Università del Salento.



Sono stati undici i corsisti – imprenditori e professionisti del settore e proprietari di immobili - che hanno aderito a questa iniziativa organizzata nell’ambito dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi tra UniSalento e Assocastelli con l’obiettivo di collaborare alla valorizzazione di un immenso patrimonio architettonico, artistico e immobiliare, costituito da castelli, masserie, palazzi e ville d’epoca e storici, attraverso un sistema integrato di attività volto sia a supportare proprietari e gestori di questo patrimonio, sia a creare le condizioni territoriali perché questo possa fungere da volano di sviluppo delle economie locali.



La cerimonia è stata presieduta dal Rettore UniSalento Fabio Pollice e dal Presidente di Assocastelli e Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano Ivan Drogo Inglese. Vi hanno partecipato l’Assessora alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo; la Console Assocastelli in Puglia Cristina Caiulo e la Delegata UniSalento alla Valorizzazione del territorio Manuela De Giorgi, referenti per l’attuazione del protocollo d’intesa tra le due organizzazioni; il Presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne; il Presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Lecce Tommaso Marcucci, la Presidente di Assocastelli Lecce Isabelle Oztasciyan Bernardini d’Arnesano e la Presidente nazionale di Fidapa Fiammetta Perrone.



In questa prima edizione del corso, il laboratorio didattico è stato ospitato da Castello Monaci di Salice Salentino: ringraziamenti sono stati rivolti quindi all’Amministratrice Lina Memmo, che è stata accolta nella rete di Assocastelli. Gli organizzatori intendono ampliare i luoghi di “sperimentazione” grazie alla disponibilità di altre strutture, rappresentate nella giornata da Attilio Caroli Caputo di Caroli Hotels e Annalisa Fedele di Tenuta Monacelli. Altre importanti aziende hanno deciso di supportare l’iniziativa: si tratta di Pimar, rappresentata da Giorgia Marrocco Cazzetta, e dall’impresa di costruzioni Nicolì, rappresentata da Valentino Nicolì.



L’obiettivo del corso è stato fornire strumenti utili perché il patrimonio architettonico e immobiliare d’epoca e storico della Puglia e del Salento possa divenire opportunità di lavoro, di attività imprenditoriale e professionale. Tra i docenti il Rettore UniSalento Fabio Pollice, che si è occupato della narrazione del patrimonio e del territorio, e il Presidente di Assocastelli Ivan Drogo Inglese, che ha trattato le tematiche relative alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e immobiliare.

Il tema della narrazione del patrimonio e del territorio è considerato centrale, motivo per il quale alla cerimonia hanno preso parte anche Rossella Barletta, Mario Cazzato e Riccardo Riccardi: giornalisti, scrittori e storiografici che si sono cimentati in opere su Lecce e sul Salento.

È stata infine annunciata la seconda edizione del corso, che sarà riservata a 20 partecipanti.



«L’iniziativa realizzata con l’Università del Salento rappresenta un format mutuabile e replicabile sul territorio nazionale», ha dichiarato il Presidente di Assocastelli Drogo Inglese, «Infatti gli atenei avranno un sempre maggiore ruolo nella valorizzazione del patrimonio».



«Un esempio significativo di capacità di networking, che meritoriamente ha coinvolto gli Atenei, e il nostro - lo sottolineo con orgoglio - per primo», ha sottolineato il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, «Il percorso formativo ha puntato a qualificare sia chi già opera nelle dimore storiche, sia di chi ne assumerà la gestione in futuro. Questa qualificazione porterà ad accrescere ulteriormente l’attrattività delle strutture e del territorio nel suo complesso. L’Università del Salento vi contribuirà con le sue tre missioni: la formazione, la ricerca grazie al prossimo avvio del nostro “Centro per il restauro”, e la “terza missione” rappresentata egregiamente dalla collaborazione con Assocastelli».