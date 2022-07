Immagine: © Hamisch Brown 14 luglio - Medimex 2022 Bari: è il giorno dei the Chemical Brothers 14/07/2022 giovedì 14 luglio un ricco calendario di panel e keynote, proseguono le scuole di musica, Francesca Michielin parla di Green Music, al Teatro Kursaal Santalucia il documentario Frank Zappa di Alex Winter, a Torre Quetta gli showcase di Sarita, Rachele Andrioli, Giovanni Angelini, Fabio Accardi e l’atteso concerto dei The Chemical Brothers







La seconda giornata del Medimex a Bari, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, offre un fitto calendario di panel e keynote, proseguono le scuole di musica, Francesca Michielin parla di Green Music, al Teatro Kursaal Santalucia proiezione del documentario Frank Zappa di Alex Winter, a Torre Quetta gli showcase di Sarita, Rachele Andrioli, Giovanni Angelini, Fabio Accardi e poi l’atteso concerto dei The Chemical Brothers nella Rotonda di via Paolo Pinto.



Giovedì 14 luglio all’ex Palazzo delle Poste in programma ore 10.30 sala 1 il keynote Quali le sfide per il futuro dello spettacolo dal vivo? Il Futuro non è scritto. Dipende da tutti noi a cura di Claudio Trotta, alle 11:30 sala 2 Il Programma Europa Creativa 2021–2027: opportunità per il settore della musica con Anna Conticello (Project Manager Ufficio Cultura – Desk Italia Europa Creativa – Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea), Enrico Bufalini (Project Manager Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.), Marzia Santone (Esperta in progettazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei – Ministero della Cultura – Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project Officer Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.) modera Cinzia Lagioia (Direttrice Puglia Creativa), alle 15.30 sala 1 il keynote NFT: istruzioni per l’uso con Silvia Bertelli (Onlymusix Marketing Manager) e Michele Marchetto (Onlymusix Blockchain Developer) in collaborazione con Onlymusix durante il quale sarà creato live un NFT edizione speciale Medimex che sarà regalato ai partecipanti, alle 16:00 sala 2 Creative Europe Desk Italia, one to One di 20’ con Marzia Santone (Esperta in progettazione, monitoraggio e rendicontazione Fondi Europei – Ministero della Cultura – Supporto Ales S.p.A.), Andrea Coluccia (Project Officer Uffici Media – Desk Italia Europa Creativa – Cinecittà S.p.A.) e alle 17.30 sala 2 Green Music: può la musica contribuire alla salvaguardia del pianeta? con Francesca Michielin, Marco Modugno (Friday For Future), Stefano Ciafani (Legambiente).



Alle ore 18.00 alla Feltrinelli Libri e Musica di Via Melo Francesco Gazzara presenta Genesis. Dalla A alla Z (Odoya 2021) accompagnato da Corrado Minervini. Un accurato dizionario per raccontare i membri storici dei Genesis attraverso le 26 lettere dell’alfabeto. Ogni lettera rappresenta così una diversa porta d’accesso alla carriera e alla vita privata di ciascun musicista, creando infinite combinazioni e una moltitudine di incroci che rivelano una storia magica e unica nel suo genere.



Alle ore 21.00 al Teatro Kursaal Santalucia Proiezione del documentario Frank Zappa di Alex Winter (2020), introducono Ernesto Assante e Gino Castaldo, si può comprendere la musica del Novecento senza conoscere Frank Zappa? Sicuramente no, anzi, è assolutamente impossibile immaginare la musica del secolo da poco trascorso senza il genio di Zappa. Il documentario realizzato da Alex Winter è il primo vero grande documento sulla vita, l’arte, la storia di Francis Vincent Zappa, realizzato potendo accedere ad una grande quantità di materiali registrati e filmati messi a disposizione dalla famiglia Zappa. Ne viene fuori un ritratto umano, ricco di contraddizioni e profondo, intimo e filosofico, il ritratto dei molti Frank che abitavano il cervello di Zappa e che, messi tutti insieme, hanno prodotto musica, arte e cultura delle quali è impossibile fare a meno.



Proseguono gli showcase a Torre Quetta. Alle ore 21.00 in scena Sarita, un concerto che nasce dall’incontro tra la musica d’autore e popolare dei “sud del mondo”, gli stilemi pugliesi e gli afflati latino-americani; ore 21.30 Rachele Andrioli, che presenta Leuca, primo lavoro discografico solista in cui l'artista volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dal suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca; ore 22.00 Giovanni Angelini, che presenta Freedom Rhythm, disco che racconta storie dal mondo in cui l’artista parla attraverso la musica dei suoi viaggi; ore 22.30 Fabio Accardi & FabCrew, per presentare il nuovo album Breathe, riflessione sull’importanza vitale del riprendere a respirare più lentamente e più profondamente per meglio sintonizzarsi con le il respiro della Natura. Alle ore 23.00 Federico Buccini & Jemma Lab (vincitori nella categoria Jazzology e vincitori assoluti di LazioSound Scounting 2022) e alle ore 23.30 Momentary Lapse of Happiness (LazioSound Scouting 2022) vincitori di Lazio Sound Scouting 2022, avviso pubblico a sostegno della produzione, promozione, distribuzione e formazione dei giovani artisti emergenti e loro opere della Regione Lazio.



Alle ore 21.30 l’atteso live dei The Chemical Brothers, aperto dalle ore 20.00 dal dj set di James Holroyd, nella rotonda via Paolo Pinto (nei pressi dell’ingresso monumentale Fiera del Levante biglietti disponibili nel circuito Vivaticket - accesso pubblico Via Umberto Giordano) informazioni logistiche e su parcheggi disponibili sul sito www.medimex.it



Proseguono Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica che quest’anno prevede lezioni di Comunicazione, Fonica e Lightning design e la sezione advanced, rivolta ai professionisti, con lezioni su Comunicazione e promozione social di un evento, Fonica – rocking wireless, Fotografia e Registrazione & Missaggio con Marc Urselli che lavorerà al MAST Recording Studio e Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Sugar Music Publishing che dal 13 al 15 luglio al Teatro Kursaal Santalucia di Bari offrirà la possibilità di lavorare fianco a fianco con i tutor Iacopo Sinigaglia, Yakamoto Kotzuga, KWSK per sezione producer, Carmine Tundo, Emilio Munda, Kaput Blue, Gianni Pollex, Alessandra Flora e Marco Guazzone per la sezione autori. I 18 partecipanti selezionati (età massima 30 anni) saranno poi accompagnati da super tutor in un percorso di formazione completo che per il più meritevole prevede un contratto editoriale con Sugar. Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it e sui canali social.



Per informazioni sulle modalità di accesso medimex.it. Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale finanziato a valere sul POC PUGLIA 2007/2013 – Azione sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO, con il patrocinio della SIAE in collaborazione con Birrasalento e Agricola