16 luglio - Fabrizio Bosso a Putignano inaugura la stagione de “Il tassello mancante” - Putignano (Bari) 16/07/2022 Sabato 16 luglio nel Garden dell’associazione “Il tassello mancante” a Putignano (Ba) si aprirà la stagione promossa dalla stessa organizzazione, con uno spettacolo musicale aperto dal tarantino Fabio Barnaba e caratterizzato dell’esibizione del noto musicista Fabrizio Bosso, fra i più virtuosi trombettisti italiani, con il progetto Quartet WE4.

Riprendono in grande stile, dopo periodo di fermo forzato, gli appuntamenti di questa associazione che senza fini di lucro, uniscono la musica al mondo del sociale, puntando a mettere in rete professionisti, imprenditori e personalità istituzionali al fine di organizzare convegni tematici e grandi eventi di cultura e spettacolo, per dare impulso allo sviluppo locale e ad azioni di solidarietà. Per questo primo evento che si svolgerà nel suggestivo palazzo storico putignanese Fabrizio Bosso sarà accompagnato da Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Il quartetto mette il proprio consolidato stile al servizio di atmosfere diverse. Dopo innumerevoli concerti in giro per il mondo e anni di confronto continuo, WE4 è dunque la rappresentazione compiuta, nel suono, nell’interplay e nella composizione, di una condivisione totale che celebra un legame che va oltre la musica stessa, alla ricerca di una dimensione identitaria in un repertorio originale che porta la firma di tutti i quattro grandi musicisti.

L’apertura del concerto sarà affidata al pianista e compositore tarantino Fabio Barnaba che eseguirà brani classici di grandi compositori di colonne sonore, riarrangiati in chiave orchestrale con contaminazioni di musica elettronica.

In linea con le finalità dell’associazione, anche questa serata servirà a fare luce su realtà territoriali che si occupano di solidarietà e di ricerca. Saranno infatti presenti all’evento, che avrà una finalità benefica a favore dell’AIL, la dott.ssa Maria Antonietta Specchia (presidente AIL Puglia) e la dott.ssa Giorgina Specchia, luminare della ricerca in Oncoematologia.

All’appuntamento del 16 luglio, seguiranno il 27 agosto il concerto di Frida Bollani, sempre nel giardino dell’associazione, e quello di Fabio Concato con la sua live band del 18 dicembre al Teatro Radar, realizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale di Monopoli.







Garden/Il tassello mancante – Corso Umberto I, 81– Putignano (Ba)

Info: iltassellomancantepu@libero.it

Inizio Spettacolo: 21:00