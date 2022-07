Castellaneta (Taranto) - “Masserie sotto le Stelle… insieme con la pizzica”: tutto pronto per la nona edizione 13/07/2022 Dopo due anni di pausa forzata causa pandemia, torna “Masserie sotto le Stelle, insieme con la pizzica”, il tour segreto organizzato da CIA Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi) alla riscoperta di antiche bellezze del Tarantino.

La nona edizione si terrà sabato 13 agosto 2022 e la macchina organizzativa è già in fase avviata: si partirà in pullman, alle 16:30 da Castellaneta Marina e alle 17:00 da Castellaneta, per raggiungere alcune masserie del territorio.

Le location sono segrete: solo gli organizzatori conoscono le destinazioni, fattore questo che rende “Masserie sotto le stelle, insieme con la pizzica” uno degli eventi più suggestivi e affascinanti dell’estate tarantina.

I partecipanti verranno presi per mano e condotti alla scoperta di luoghi incantevoli, in cui tutto sarà allestito alla perfezione per vivere una manifestazione ricca di colori, musica e gusto, all’insegna della grande cultura rurale e contadina della Puglia.

Tutti potranno trascorrere una piacevole serata immersi nella natura, assaporando i valori autentici della vita agreste, alla scoperta dei tesori della terra e degustando piatti tipici della tradizione tra intrattenimenti musicali, danze popolari a cura dell’associazione Gaia e l’attesissimo spettacolo di cabaret del noto showman Dino Paradiso.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare ai numeri 0996419802 o 0996419807 (ore ufficio, dal lunedì al venerdì) o scrivere a duemari.tabr@cia.it

I posti sono limitati, per partecipare dunque è consigliabile effettuare al più presto la propria prenotazione (obbligatoria) che dà diritto al tour guidato nelle masserie con piccole degustazioni e alla grande cena finale sotto le stelle.

Antipasti, primi piatti, frutta e dolci saranno rigorosamente a km zero, con la scelta di pietanze della tradizione, ingredienti genuini e prodotti d’eccellenza del comparto agroalimentare ed enogastronomico territoriale.