20 luglio - TU NON CONOSCI IL SUD La musicalità della parola nella poesia salentina del Novecento - Galatone (Lecce) 20/07/2022 IL GIARDINO DELLE ARTI

musica teatro cultura

ESTATE 2022

Giardino del Palazzo Marchesale di Galatone



20 luglio

TU NON CONOSCI IL SUD

La musicalità della parola nella poesia salentina del Novecento

La liricità di Bodini, Pagano, Comi, Toma nella musica di Luana Della Gatta

pianoforte e voce Luana Della Gatta

clarinetto e sassofoni Marco Chiriatti

contrabbasso Stefano Rielli



Continuerà con la musica, la stagione estiva de ‘Il Giardino delle Arti’ ideata ed organizzata dall’Associazione Tracce Creative, nell’ambito dei progetti giovanili e culturali di ‘Generazioni di Comunità’ e ‘Distanze_Zero’ nel giardino del Palazzo Marchesale di Galatone. Da luglio a settembre, una programmazione di teatro, musica, letteratura ed incontri. In scena mercoledì 20 luglio (ore 21.30) il concerto dedicato alla musicalità della parola nella poesia salentina del Novecento, Tu non conosci il Sud, con le musiche di Luana Della Gatta (pianoforte e voce), in ensemble con Marco Chiriatti (clarinetto e sassofoni) e Stefano Rielli (contrabbasso). Il concerto punta l’attenzione sulla ricerca della sonorità della parola attraverso la costruzione melodica delle poesie degli autori salentini, Vittorio Bodini, Vittorio Pagano, Salvatore Toma, Girolamo Comi, in uno stile compositivo ispirato all'aria della prima metà del Novecento, proposta in un'ambientazione vicina al jazz.



Bodini è poeta dalla sensibilità estrema, supremo cantore di un sud mitico, ancestrale, ma, nel contempo, limitante e castrante. Bodini interpreta il barocco "...non tanto e non solo come uno stile architettonico e artistico che ha dato a Lecce la sua inconfondibile fisionomia ma come una condizione dello spirito in cui si riflette il senso del vuoto, l’horror vacui, che i leccesi cercano di colmare con l’esteriorità, l’ostentazione, l’oltranza decorativa, tipica delle chiese e dei palazzi della città” (Giannone). Su tutto, le visioni vivide, il simbolismo tragico e la secolarizzazione infinita del sud, il mistero “della luce/che splende e non esiste” della liricità libera di Vittorio Pagano, l'insofferenza all'ipocrisia e alla consuetudine nella scrittura sonora di Salvatore Toma, l'interiorità ed il disordine esistenziale nell'irregolarità della metrica di Girolamo Comi e nella tensione-ascesa verso lo spirito d'armonia.



Pianoforte, sax e clarinetto, contrabbasso e la voce della stessa compositrice interpretano le composizioni originali della stessa pianista, in una costante ricerca di equilibrio sonoro e di un'espressività chiara, di comunicazione emotiva in un continuo reinvio tra significante e significato.



Prossimi appuntamenti: venerdì 5 agosto presentazione del romanzo giallo Ultime voci dai fondali profondi La maledizione del Travancore di Pier Francesco Liguori e Francesco Bucci. Martedì 9 agosto è di scena la compagnia Magdeleine G. con Mariannina Coffa Il mio nome è Psiche di Maria Lucia Riccioli e Tommaso Massimo Rotella, monologo interpretato da Teresa Caporale.



Luana Della Gatta Pianista poliedrica, con un ampio background di studi ed esperienze musicali, spazia dalla musica classica al jazz, al gospel, al pop, rock e colonne sonore. È arrangiatrice, compone, dirige orchestre e big band jazz, cori ed ensemble strumentali. Ha realizzato e arrangiato le musiche per il film “Nuovomondo” di E. Crialese, Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia 2006 e del documentario “Che Saccio” di C. D' Arcimoles (Venezia 2008). A 16 anni ha intrapreso una carriera concertistica soprattutto nell’ambito della musica polifonica e operistica in tutta Europa, con concerti in prestigiosi centri culturali-musicali. Ha collaborato con importanti produzioni e case discografiche (Rai, Sony, Wep/Rca, Parco Della Musica, Dodicilune) e lavorato con artisti di grande rilievo: Mauro Pagani, Stewart Copeland, F. Bosso, A. Tavolazzi, Raiz, Teresa De Sio e Radiodervish e suonato inoltre con R. Zero, P. Belli, M. Ranieri, A. Ruggiero, Pooh, R. Arbore, Notte della Taranta ed orchestre di programmi Rai.



'Generazioni di Comunità' animerà il Palazzo Marchesale di Galatone fino al 2023, con un'intensa attività culturale, artistica e sociale; saranno programmati laboratori creativi (teatro, scrittura, arti figurative, antichi mestieri, archeologia), incontri culturali, mostre d'arte, valorizzazione di prodotti enogastronomici ed artigianali, performance artistiche.



‘Spazi di Prossimità’ vuole proporre delle azioni culturali, sia formative che performative, in cui siano ridotte le distanze non solo fisiche ma anche e soprattutto di conoscenza. Prevede la realizzazione di laboratori di formazione teatrale, incontri culturali, performance artistiche, attività di promozione della lettura. Sarà inoltre attivo un servizio di tutoraggio tesi rivolto agli studenti e agli universitari.



PORTA 21.00-SIPARIO 21.30



Costo Biglietto Posto unico €8



GIARDINO DEL PALAZZO MARCHESALE DI GALATONE –Piazza SS Crocifisso, Galatone



Info e prenotazioni: Tracce Creative 338.4960251 – 329.7155894

traccecreativeaps@gmail.com

Generazioni di Comunità è vincitore di Luoghi Comuni iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili



Di_stanze Zero è vincitore di Spazi di Prossimità iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale