Bitonto (Bari) - A CAVALLO DALLA VALTELLINA ALLA PUGLIA 14/07/2022 A CAVALLO DALLA VALTELLINA ALLA PUGLIA

VENERDÌ 15 LUGLIO L’ARRIVO AL TRAGUARDO FINALE DI MARIOTTO



BITONTO, 13 LUG 22 - Un’intera comunità in fermento per l’arrivo a destinazione del viaggio a cavallo dalla Valtellina alla Puglia di Angelo De Palo e Nicola Giana.



Mariotto, frazione di Bitonto, si prepara ad accogliere venerdì 15 luglio (alle ore 20 in piazza Roma) i due amici in pensione, appassionati di equitazione, partiti il 22 maggio da Busteggia, frazione di Piateda in provincia di Sondrio, in sella a due cavalli di razza (Iris e Cubito) per un viaggio d’altri tempi alla ricerca delle proprie radici.



Angelo De Palo, ex poliziotto a Pavia, è infatti originario del centro barese e sognava da tempo di compiere questa intrepida avventura, alla quale si è poi unito anche l’architetto valtellinese Nicola Giana.



La lunga cavalcata per strade di campagna e tratturi ha permesso ai due novelli cow boy di percorrere lo Stivale a stretto contatto con la natura, ricevendo accoglienza e sostegno lungo tutto il percorso, che pure ha riservato loro alcune insidie.



La tappa finale si concluderà con l’arrivo nella piazza centrale di Mariotto. Ad attenderli trepidanti i genitori di Angelo insieme a tutto il paese, che si è mobilitato per tributare ai due cavalieri e ai due destrieri un meritato omaggio. Sul palco, per salutare degnamente l’epilogo della singolare avventura, anche le autorità cittadine con il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, la vicesindaco Marianna Legista e alcuni colleghi della Giunta comunale