Grotte Volley Castellana: Sarà ancora B1! 14/07/2022 Sarà ancora B1!



Tutto pronto per l’undicesimo anno di attività agonistica nel volley femminile per la Grotte Volley Castellana. L’inopinata retrocessione dello scorso anno, non ha minimamente scalfito l’entusiasmo della dirigenza che ha fortemente lottato per rimanere per il quarto anno consecutivo nella serie cadetta.



Una lunga serie di rinunce e mancate iscrizioni, soprattutto in Sicilia ma non solo, ha consentito alla Grotte Volley l’iscrizione ufficiale al campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Molte squadre incontrate in questi anni, come Aragona (si, quella dei playoff promozione in B1) dopo la salvezza in A2 ha rinunciato e forse ripartirà dalla C. Così come rinunciano alla B1 e ripartono dalla serie C Catania e Modica, entrambe retrocesse dalla A2, ma anche la stessa Palmi che si è salvata in B1 proprio a discapito della Zero5 Castellana Grotte, vincendo il drammatico set di spareggio nel playout disputato a Castellana.

Insomma, si assiste, come ogni anno, al balletto delle rinunce, alla cessione di titoli, alle mancate iscrizioni, eppure, come ogni anno, anche quest’anno ci sono tante società che si stanno impegnando per budget che non riusciranno a raggiungere, offrendo alle atlete compensi molto vantaggiosi che difficilmente riusciranno ad onorare, ma con il gravoso effetto collaterale di “drogare la campagna trasferimenti”.



Ma tant’è! La Grotte Volley, anche quest’anno, intende rimanere con i piedi per terra, evitando improbabili proclami e puntando, come sempre, su un gruppo giovane e motivato e sul proprio fiore all’occhiello che rimane il floridissimo settore giovanile.



Proveniamo da due anni fortemente condizionati dalla pandemia e, in particolare per la Grotte Volley, da uno sfortunato campionato compromesso dal forzoso avvicendamento di ben tre palleggiatrici e da recuperi disputati secondo convenienza di alcune squadre e non sempre per effettive necessità mediche.



“Massima soddisfazione da parte di tutto il direttivo per la partecipazione al campionato di B1 per la prossima stagione”, sono le prime parole della numero uno della società, la presidente Anna Tanese, “la Grotte Volley rappresenta una delle massime espressioni della pallavolo regionale, radicata sul territorio e aperta da più di 8 anni consecutivi alle sfide nazionali. Il riuscire a mantenere una visione ben definita della nostra gestione economica e organizzativa ci permette di coniugare al meglio l’ottimo lavoro fatto con il settore giovanile con quello della prima squadra, da sempre il nostro punto di forza”.



A presto con le prime notizie della formazione che affronterà il prossimo campionato.